Ereğli'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Cinler Mahallesi Karaman Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Karakaya yönetimindeki 06 AY 3204 plakalı otomobil, kavşakta Metin Yazıcı yönetimindeki 34 CMD 187 plakalı otomobile çarpıp, takla attı. Kazada sürücülerden Mehmet Karakaya yaralandı. Karakaya, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Atilla ATMACA
2021-01-05 13:47:13
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