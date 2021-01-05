Otobüse maskesiz ve HES kodsuz binmek istedi, şoför ve bekçilerle tartıştı



Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA'da, belediye otobüsüne maskesiz olarak ve HES kodunu göstermeden binmek isteyen kişi, şoför ve bekçiler ile tartıştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Sultan Cem Caddesi'ndeki otobüs durağında meydana geldi. AlaaddinAlakova seferinin yapıldığı otobüse maskesiz olarak ve HES kodunu göstermeden binmek isteyen, kimliği açıklanmayan kişi, önce kendisini uyaran şoför ile tartıştı. Ardından devriye görevi yapan ve kendisine müdahale eden bekçilere tepki gösteren kişi, otobüse alınmadı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şoför ve bekçiler ile tartışan kişi, polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet IŞIK

2021-01-05 14:02:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.