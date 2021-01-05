İki ailenin kavgasında kan döküldü: 4 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde iki aile arasında çıkan ve tabanca kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Koçyazı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Erol ve Ersin Ö. ile Dursun T. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken iki aileden başkaları da araya karıştı. Bu sırada Erol ve Ersin Ö. yanlarında bulunan tabancayı ateşledi. Tabancadan çıkan mermilerden R.T, E.T. ve Dursun T. ile Mehmet Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılırken, R.T, E.T. ve Dursun T. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili Erol ve Ersin Ö. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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