Kılca: “2021’de Karatayımıza yakışır projelere imza atacağız”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, “2020 dayanışma içerisinde hep birlikte gayret ettiğimiz, zorlu dönemlerden geçtiğimiz bir yıl oldu ancak biz projelerimiz için azimle çalışmayı sürdürdük. 2021 de dev projelerimize başladığımız, Karatay’ımıza yakışır çalışmalara imza atmaya devam edeceğimiz bir yıl olacak” dedi.

Karatay Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 yılının pandemiye rağmen altyapıda rekor kırdıkları bir yıl olduğunu söyledi. Başkan Kılca, yeni yılda ilçeye yakışır projelere imza atacaklarını ifade ederek şunları söyledi; “Sağlık Bakanımızın vaka sayılarındaki düşüşü belirten açıklamalarıyla 2021’e daha ümitli bakıyoruz ve bu zor günleri geride bırakacağımıza inanıyoruz. Devletimiz ve hükümetimiz salgının başından bu yana gerek vatandaşlarımıza, gerek esnafımıza yönelik önemli destekler açıkladı. Bizler de bu birlikteliğin verdiği güçle, salgının ilk günlerinden bu yana esnafımıza ve hemşehrilerimize destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. 2020 yılında korona virüs salgını, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki hizmetlerimizde bazı aksamalara yol açsa da alt yapı hizmetlerimizle yeni rekorlar kırdık. Belediye bütçemizi 2020 yılında yüzde elliye yakın artırarak Türkiye’de örnek gösterilebilecek birçok önemli projeye imza attık. 2021’de de daha yüksek bir tempo ve gayretle ilçemizin faydasına, hemşehrilerimizin mutluluğuna katkı sunacak her türlü çabanın içerisinde olmaya devam edeceğiz.”

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