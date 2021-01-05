Akşehir Belediyesi’nden başarılı sporculara ödül

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, halterde başarılı olan sporcuları ödüllendirdi.

Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 2021 yılının ilk olağan belediye meclisi toplantısı öncesinde halter sporunda başarılı olan sporculara ödül verildi. Burada konuşan Belediye Başkanı Salih Akkaya, yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Kazasız, belasız, afetten ari, teknolojik gelişmelerin yoğun sergilendiği, yoğun buluşların yapıldığı, sağlıklı, huzurlu, barış içerisinde geçen bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Meclis toplantımız öncesinde Akşehirimizi temsil ederek başarılara imza atan sporcu gençlerimizi ödüllendireceğiz. Belediye Meclisimiz adına, Akşehir halkımız adına bu gençlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Akşehirimizi, Nasreddin Hocanın torunlarını bugün olduğu gibi bundan sonrada en güzel şekilde temsil etmeye devam ederler” dedi.

Başkan Akkaya konuşmasının ardından, Belediye Meclisinde grubu bulunan 3 partinin grup başkanları ile birlikte halterde okullar arası yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda 55 kg’da ikincisi olan Eren Kızılkuyu’ya çeyrek altın, okullar arası büyük gençler şampiyonasında 96 kg’da Türkiye birincisi olan Polat Şahinkul’a ise yarım altın taktı. Ödül töreninin ardından Başkan Akkaya, belediye meclis üyeleri ile birlikte başarılı öğrenciler ve antrenörleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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