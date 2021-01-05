Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 11 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
30. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahasına yapılan ortaya Emre Akbaba röveşata denedi ancak top savunmadan geri geldi.
34. dakikada Konyaspor atağında sol kanattan ceza alanına yapılan ortada Daci kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
37. dakikada Galatasaray’ın sağ kanattan Ömer ile kullandığı serbest vuruşta arka direkte Diagne boş pozisyonda kafayı vurdu ama top az farkla dışarı gitti.
40. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic’in içeriye çevirdiği topa Daci düzgün vurarak topu ağlara yolladı. 10
44. dakikada Luyindama’nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Diagne’nin vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.
45+3. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Oğulcan’ın ortasına dokunan Diagne topu filelere gönderdi. 11
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Özgür Ertem xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Oğuz Kağan xx, Jevtovic xx, Shengelia xx, Milosevic xx, Daci xxx, Cikalleshi xx
Yedekler: Eray, Uğur, Amir, Kravets, Musa, Ali, Abdulsamet, Emre, Ahmet Karademir, Şener
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Galatasaray: Okan xx, Linnes xx, Donk xx, Luyindama xx, Saracchi xx, Taylan xx, Oğulcan xx, Belhanda x, Ömer xx, Emre Akbaba xx, Diagne xx
Yedekler: Fatih, Şener, Babel, Kerem, Emre Taşdemir, Emin, Sekidika, Ali Yavuz
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Goller: Daci (dk. 40) (Konyaspor), Diagne (dk. 45+3) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Jevtovic, İsmail Kartal (Teknik Direktör) (Konyaspor), Ömer, Donk (Galatasaray)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.