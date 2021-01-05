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İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: 4-3

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: 4-3


İsmail AKKAYA / KONYA, (DHA)STAT: Medaş Konya Büyükşehir  
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Özgür Ertem 
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Shengelia, Oğuz Kağan, Jevtovic (Dk. 72 Uğur), Milosevic (Dk. 58 Hadziahmetovic), Daci (Dk. 86 Musa), Cikalleshi (Dk. 58 Kravets)
GALATASARAY: Okan - Linnes (Dk. 90+6 Şener), Donk (Dk. 90+6 Muhammed Kerem), Luyindama (Dk. 85 Babel), Saracchi (Dk 67 Emre Taşdemir), Taylan, Belhanda, Ömer (Dk. 67 Emin), Oğulcan, Emre Akbaba, Diagne
GOLLER: Dk. 40 ve 46 Daci, Dk. 82 Uğur, Dk. 90+1 Kravets (P) (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 45+2 ve 76 (P) Diagne, 90+4 Oğulcan (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Jevtovic, Abdülkerim (İttifak Holding Konyaspor) Ömer, Donk (Galatasaray)Süper Lig'in 17'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, evinde Galatasaray'ı 4-3 mağlup etti. 
33'üncü dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasında ceza sahasındaki Daci'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı. 
35'inci dakikada Taylan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Sehic, iki hamleyle topa sahip oldu. 
37'inci dakikada hakem Arda Kardeşler, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a sarı kart gösterdi. 
40'ncı dakikada Jevtovic'in uzun pasında topu önünde bulan Skubic, ceza sahasına girdi. Skubic'in pasında Daci'nin şutunda top ağlarla buluştu. Hakem Arda Kardeşler, VAR'la sesli sistemle konuştuktan sonra golün geçerli olduğunu işaret etti: 1-0.
43'üncü dakikada Luyindama'nın ortasında ceza sahasında karşı karşıya gelen Diagne'nin şutu üstten auta çıktı. 
45+2'nci dakikada sağ kanattan Oğulcan'ın ortasında altı pasta topu önünde bulan Diagne beraberlik golünü attı. Saha kenarına gelen Diagne, yılbaşında havai fişek patlamasıyla yaralanan Omar'ın formasını havayala kaldırırak, golü armağan etti: 1-1.
46'ncı dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Daci, kendisinin ve takamının ikinci golünü attı: 2-1.
73'üncü dakikada Konyaspor ceza sahasında oluşan karambolün ardından topa önünde bulan Linnes, Guilherme'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Diagne'nın kullandığı penaltı atışını kaleci Sehic kurtardı. Hakem Arda Kardeşler Sehic'in kale çizgini geçtiğini belirterek atışın yenilenmesini karar verdi. 
76'ncı dakikada Diagne'nin şutunda top kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu: 2-2.
77'nci dakikada Hakem Arda Kardeşler, pozisyonlara itiraz eden İttifak Holding Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı çift sarı karttan kırmızı kart gösterek tribünlere gönderdi. 
79'uncu dakikada Luyindama'nın müdahalesiyle Abdülkerim yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 
82'inci dakikada Uğur'un kullandığı penaltı vuruşuyla meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-2.
90+1'inci dakikada Shengelia'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Kravets'in şutunda top ağlarla buluştu: 4-2.
90+4'üncü dakikada Babel'in ceza sahasında şutunda kalece Sehic'inden dönen topu takip eden Ogulcan'ın kafa vuruşunda aradaki fark 1'e indi: 4-3.
Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 4-3 üstünlüğü ile sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2021-01-05 21:14:50

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