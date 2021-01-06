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98 yaşında korona virüsü yendi Konya’da yaşayan Hakkı Aslan, yemek seçmiyor, kendi işlerini kendisi görüyor

İHA

98 yaşında korona virüsü yendi Konya’da yaşayan Hakkı Aslan, yemek seçmiyor, kendi işlerini kendisi görüyor

Konya’da yaşayan 6 çocuk ve 22 torun sahibi Cumhuriyetin ilanıyla yaşıt olan Hakkı Aslan, 3 çocuğu ile beraber yakalandığı korona virüsü yendi.
Konya’nın Karatay ilçesinde yaşayan ve eşini 2 yıl önce kaybeden 98 yaşındaki Hakkı Aslan, sırayla yanında kalan 72, 65 ve 60 yaşlarındaki çocukları ile birlikte halsizlik ve öksürük gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine 10 gün tedavi gören Hakkı Aslan, kısa sürede sağlığına kavuştu. Hastaneden taburcu olan Hakkı Aslan, yaşıtlarının aksine kısıtlama olmadığı günlerde otomobil kullanıyor, kendi işini kendi yapıyor ve düzenli bir şekilde yemeklerini yiyor.

“98 yaşındayım daha kimseye ihtiyacım yok”
Virüsün kendisinde halsizlik, iştahsızlık ve hafif daralma yaşattığını anlatan Hakkı Aslan, “Hastaneye götürdüler beni. Bana da virüs olduğumu söylemediler. Hemen acil olarak beni hastaneye yatırdılar. Büyük kızımı, oğlumu ve küçük kızımı da hastaneye yatırdılar. Doktorumuz bizi tedavi etti. 1012 gün yattık geldik, ondan sonra da bir şey olmadı Allah’a şükür. 98 yaşındayım daha kimseye ihtiyacım yok. Geziyorum tozuyorum, yiyip içiyorum. Sağlığımı dört şeye borçluyum. Birincisi yaşlanmayı kabul etmedim. İkincisi karamsarlığı hiç kabul etmiyorum. Üçüncüsü ise maddiyata esir olmayacaksın. Dördüncü olarak hanımın iyi olacak, o zaman yaşlanmazsın” dedi.

"Arabaya biner gezerim"
Yemek seçmediğini ve her şeyi yediğini anlatan Hakkı Aslan, “Izgara türü şeyleri çok severim. Dağa gitmeyi, hayvanları, ormanı çok severim. Bu yaştayım kimseye ihtiyacım yok ama çocuklarım beni gece gündüz yalnız bırakmıyor. Yalnız da kalsam kendi işimi kendim görebiliyorum. Aşağıya iner arabaya biner gezerim. Arabanın anahtarlarını elimden aldılar ama ben kendi anahtarımla arabaya biner kaçarım bazen. İdare ediyoruz yani. Bir sıkıntım yok Allah’a şükür. Şu an için ağrıyan, beni rahatsız eden bir yerim yok, iyiyim” dedi.

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