Konya’da AK Parti’den üç isme suç duyurusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da AK Parti’den üç isme suç duyurusu

İHA

Konya’da AK Parti’den üç isme suç duyurusu

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı hakkında darbe, CHP’li Fikri Sağlar hakkında ise başörtüsü ile ilgili açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.
AK Parti’den, 81 ilde eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP’li Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunulacağının açıklanmasının ardından AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve beraberindeki parti yöneticileri Konya Adliyesine geldi.

“Milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler oldu”
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, adliye önünde yaptığı açıklamada, AK Parti Konya il Teşkilatı olarak Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” başlığını taşıyan 216'ncı maddesine istinaden Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin doğrudan milletin yürüttüğü meclisini yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulduğunu anlatan Başkan Angı, “Temelinde milli iradenin üstünlüğü olan Cumhuriyetimiz, çok partili siyasi sistemle birlikte, bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başlamıştır. Elbette, en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur. Yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan nice acı hatıraları hala hafızasında canlı olan milletimiz, faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde, ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının partimiz vasıtasıyla gerçekleştirilebilmesini sağlamıştır” dedi.

“Hukuk önünde hesaplaşmakta kararlıyız”
AK Parti olarak en büyük gurur ve mutluluklarının milletin temsilcisi olarak mücadele safının en önünde yer almak olduğunu anlatan Başkan Hasan Angı, “Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi yolculuğunda kat ettiği mesafedeki başarısı; akıl, vicdan ve izan sahibi herkes tarafından takdirle teslim edilmektedir. Bu sayede ekonomiden hak ve özgürlüklere kadar her alanda dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle mukayese edilebilecek bir yere geldiğimizi en iyi milletimiz biliyor. 2023 hedeflerinde somutlaşan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizi, inşallah, zaferle neticelendireceğiz. Tabii bu süreçte, eski Türkiye'de kaldığını ümit ettiğimiz faşist zihniyetin, bulduğu her fırsatta adeta hortlamasının yol açtığı tedirginliği de hep birlikte yaşıyoruz. Kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in mehabetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmakta kararlıyız. Bu örneklerden biri, CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyon kanalında "başörtülü bir hâkimin tarafsız olamayacağını ve adil yargılama yapamayacağını" söyleyen, eski milletvekili ve bakan Fikri Sağladın ortaya koyduğu tavırdır” ifadelerini kullandı.

“Darbe çığırtkanlığı yapan bu zihniyet ülke için bu tehditlerin kendisi kadar tehlikelidir”
Türkiye'nin artık geride bırakmış olması gereken ve büyük acıların çekildiği meseleyi yeniden gündeme getiren Fikri Sağlar’ın CHP'nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Başkan Angı, “Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya Paylaşımında ise Can Ataklı, Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştür. Darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyet, ülkemiz için bizatihi bu tehditlerin kendisi kadar tehlikelidir. Aynı şekilde, Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un, 27 Mayıs darbesinin, şayet rahmetli Menderes erken seçim kararını ilan etseydi olmayabileceği, böyle bir durumda da iktidarın zaten CHP'ye geçeceği yönündeki açıklamaları, zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir. Sadece bu üç örnek dahi, Türkiye'nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin, vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir. Demokrasi tarihimiz de siyaset darbelerle her dönem inkıtaya uğratılmıştır” diye konuştu.

“Milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz”
Bugün seçilmişlerin en kritik demokratik mücadele sürecinin devam ettiğini kaydeden Angı, şunları kaydetti:
“Bu tür söylemlerin ve yaklaşımların, kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır. Unutulmamalıdır ki terörle ve her türlü vesayet Odağı ile mücadele demokrasiyi koruma mücadelesidir. Hak ve özgürlük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatları olarak biz de, yapılan bu saldırıları; demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da sisli hava kazaya sebep oldu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da sisli hava kazaya sebep oldu: 4 yaralı
Başkan Kavuş: “Hedeflerimizi geçmiş olmanın gururunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Hedeflerimizi geçmiş olmanın gururunu ...
Başkan Altay, ihracat rekoru kıran Konyalı sanayicileri kutladı
YEREL HABERLER Başkan Altay, ihracat rekoru kıran Konyalı ...
KSO ve Halkbank'tan KOBİ'leri rahatlatacak protokol
YEREL HABERLER KSO ve Halkbank'tan KOBİ'leri rahatlatacak protokol
98 yaşında korona virüsü yendi Konya’da yaşayan Hakkı Aslan, yemek seçmiyor, kendi işlerini kendisi görüyor
YEREL HABERLER 98 yaşında korona virüsü yendi Konya’da yaşayan Hakkı ...
Zincirleme kazada otomobilde sıkışan baba- oğul kurtarıldı
YEREL HABERLER Zincirleme kazada otomobilde sıkışan baba- oğul ...
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Yaya köprüsünden geçmeye çalışan sürücüye ceza
YEREL HABERLER Yaya köprüsünden geçmeye çalışan sürücüye ceza
Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
Konya'da, 4 milyon liralık kaçak cep telefonları ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da, 4 milyon liralık kaçak cep telefonları ele ...
Konya Emniyetinden büyük operasyon KOM ekipleri yaklaşık 4 milyon lira değerinde 2 bin 613 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi
YEREL HABERLER Konya Emniyetinden büyük operasyon KOM ekipleri ...
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (EK ...
Osman Zeki Korkmaz: “Galatasaray’ın daha baskılı başlayacağını düşünüyorduk”
YEREL HABERLER Osman Zeki Korkmaz: “Galatasaray’ın daha baskılı ...
Levent Şahin: “Yapamadığımız işlerden ders çıkarıp Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz”
YEREL HABERLER Levent Şahin: “Yapamadığımız işlerden ders çıkarıp ...
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçının ...
Süper Lig: Konyaspor: 4 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 4 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: 4-3
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: 4-3
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (EK ...
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ...
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçından notlar
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X