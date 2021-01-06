AK Parti'den Sağlar, Başbuğ, Ataklı hakkında suç duyurusu



Hasan DÖNMEZErkan ALTUNTAŞ/KONYA-AKSARAY, (DHA)- AK Parti Konya ve Aksaray İl Başkanlıkları teşkilat adına CHP'li eski bakan Fikri Sağlar, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti'nin il başkanlıkları bugün eş zamanlı olarak adliyeye gidip, CHP'li eski bakan Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var", Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ve gazeteci Can Ataklı'nın ''Tayyip Erdoğan´ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım'' yönündeki açıklamalarıyla ilgili 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da 3 isim hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Angı, ''Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur" dedi.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve beraberindeki partililer de Aksaray Adalet Sarayı'na gelerek 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Erkan ALTUNTAŞ

2021-01-06 17:01:50



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