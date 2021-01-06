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Başkan Kılca, görevdeki 20 ayını değerlendirdi Kılca: “Bizim için ödül, hemşehrilerimizin gönlüne girmiş olmaktır”

İHA

Başkan Kılca, görevdeki 20 ayını değerlendirdi Kılca: “Bizim için ödül, hemşehrilerimizin gönlüne girmiş olmaktır”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 20 aylık görev süresi boyunca hayata geçirdikleri yatırımları ve projeleri anlattı. Başkan Kılca, oldukça bereketli ve yoğun bir dönem geçirdiklerini belirterek, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışacağız ve daha yapacak çok işimiz var” dedi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Seçimlerinden bu yana geçen 20 aylık süreci Karatay Termal Tatil Köyü’nde gerçekleştirilen programla değerlendirdi. Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin anlatıldığı tanıtım videolarının da yer aldığı basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçim Beyannamesi’nde yer alan tüm projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, gerek rutin belediyecilik faaliyetleri gerekse de yeni ve özgün projeler kapsamında 20 aylık görev süresinin oldukça bereketli ve yoğun geçtiğini aktardı.

“Karatayımıza hizmet etmek bizim için gururdur”
Hasan Kılca, belediyeciliğin vizyon ve proje geliştirme sanatı olduğunu söyleyerek, “Hemşehrilerimizin büyük teveccühünü kazanarak 2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle göreve geldik ve 20 ayı geride bıraktık. Amacımız, çağdaş belediyecilik ile planlı kentleşmeyi sağlamak ve Karatayımızı marka bir ilçe haline getirmektir. Yola çıkarken “Bir Başka Karatay” dedik ve işe koyulduk. Şunu çok iyi biliyoruz ki şehirler, yalnızca yollardan ve binalardan ibaret değildir. Hele bu ruhu olan Konyamız ve Konya’nın kalbi Karatayımıza hizmet etmek bizler için gururdur. Geride bıraktığımız 20 aylık süreçte Karatayımıza hizmet etmenin gururunu yaşadık, yaşıyoruz. Bizim için ödül; Karataylı her bir hemşehrilerimizin gönlüne girmek için yeni gönül köprüleri kurmuş olmaktır. Bu kapsamda hükümetimiz, bakanlıklarımız, valiliğimiz ve kurumlarımızın katkıları, Büyükşehir Belediyemizin de kıymetli destekleriyle birçok projeyi, birçok hizmeti gönül belediyeciliği ilkesiyle hayata geçirdik. 2020 maalesef Covid19 virüsü, pandemi ve salgınla mücadeleyle hatırlanacak. Kurumlarımız ve yerel yönetimler olarak bu sürecin en az hasarla atlatılması için büyük bir mücadele veriliyor. Hep birlikte alacağımız tedbirlerle 2021 yılında bu hastalığı yeneceğiz inşallah. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi yeni yılda da yeni hizmetlerle özgün projelerle Karatay’ın ve Karataylı hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yeşil bir çevre şehirlerin kimliklerini oluşturuyor”
Çevre ve yeşil çalışmalarına verdikleri önemi anlatan Başkan Kılca, bu kapsamda belediye olarak başlattıkları ‘Yeşil Seferberliği’ni daha da yoğunlaştırarak vatandaşların doğayla bütünleşmiş ferah bir şehirde yaşamaları için gayret gösterdiklerini ifade etti. Kılca, yeşil bir çevrenin şehirlerin kimliklerini oluşturan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Bölgenin güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek amacıyla kurdukları panellerle elektrikte yeni bir dönem başlattıklarını ifade eden Kılca, 20 bin metrekarelik bir alan içerisine kurulan Karatay Güneş Enerji Santrali’nin yılda 1,5 milyon lira kazanç sağladığını dile getirerek, 980 tona yakın sera gazı salınımının da engellendiğini belirtti. “Sıfır Atık Eylem Planı ve Yeni Yönetim” kapsamındaki projelerinin ise ödül getirdiğini ifade Kılca, Türkiye genelinde ‘Sıfır Atık’ projesini en fazla destekleyen belediyeler arasında olmaktan gurur duyduklarına vurgu yaparak, “Yeşil alanlar ve parkların şehirlerin kimliklerini oluşturan en önemli unsurlardan biri olduğuna inanıyoruz ve bu kapsamda 2019 ve 2020’de birçok proje hayata geçirdik. 2021’de bu seferberliğimizi sürdürüyoruz ve ilçemize 6 yeni park kazandırıyoruz. Belirlenen 22 noktaya mahalle parkı kazandırmak için planlama çalışmalarımızı da başlattık” ifadelerini kullandı. Karataylılardan gelen talepler neticesinde Karaaslan Hobi Bahçesi’ni de büyütme kararı aldıklarını ifade eden Kılca, daha önce 250 parselden oluşan Karaaslan Hobi Bahçesi’ne 318 parsel daha ekleyerek toplamda 569 parsele ulaştıklarını da kaydetti.

Karatay’da ilk kez sulamasız fidan dikimi yapıldı
Karatay’a Tabiat Okulu da kazandıracaklarını ifade eden Kılca, Şehir Parkı içerisinde kurmayı planladıkları yerleşkede zanaat, ekoloji, tarım, doğa, ritim ve arkeoloji atölyesi ile gözetleme kulesinin yer alacağı müjdesini vererek, “Şehrimizin temalı park zenginliğine büyük katkı sağlayacak Tabiat Okulu projemizle ziyaretçilerimiz birçok farklı alanda atölye izlenimleri kazanabilecekler. Ağaçlandırma çalışmalarımız rutin olarak devam ediyor. Bunların dışında Konya’da bir ilke imza atarak Türkiye’nin en büyük Anadolu Yaban Koyunu popülasyonuna sahip Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ndaki ağaçlandırma çalışmalarında sulamasız fidan diktik. İlçemize ektiğimiz her fidanın, gerçekleştirdiğimiz yeşil alan çalışmalarımızın ve sıfır atık çalışmalarımızın yarın bizler ve gelecek nesillerimiz için sağlıklı ve temiz birer nefes olacağının farkındayız” şeklinde konuştu.

"Hazreti Mevlana Türbesi arkasındaki dönüşüm muhteşem olacak"
Kılca, Seçim Beyannamesi’nde yer alan 'Hazreti Mevlana Türbesi Arkası Dönüşüm Projesi'ne de değindi. Söz konusu proje için 2020 yılında önemli gelişmeler yaşandığına vurgu yapan Kılca, Hazreti Mevlana Türbesi’nin arkasındaki bölge için dönüşüm çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, “Akçeşme Mahallemizde bulunan Mahmut Dede Sokak’ta da sağlıklaştırma çalışmalarımızı tamamlayarak; Konya evlerinin özelliğini bugüne taşıdık. Karatay Belediyesi olarak Akçeşme mahallemizde özel bir sağlıklaştırma çalışması yürütüyoruz. Bu kapsamda bölgede birçok binanın restorasyonunu ve sağlıklaştırma çalışmasını yürüttük. Bu çalışmamızda ilçemizin kadim kültürünü yansıtan bir sokak ortaya çıkardık” ifadelerine yer verdi.
Obruk Hanı ve çevresinde restorasyon ile çevre düzenlemesi çalışmalarına başlayan Karatay Belediyesi, Hayıroğlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 10 bin 300 yıllık geçmişiyle Çatalhöyük’ten tam bin yıl daha eski Boncuklu Höyüğü’nde her türlü çalışmaya destek vererek bölgeyi turizme kazandırmayı hedefliyor.

Karatay Termal Tatil Köyü
Karatay Belediyesi’nin 2020 yılı içerisinde yapımını tamamladığı Karatay Termal Tatil Köyü’nü de Konya’ya kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarına dikkat çeken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tesisin hizmetiyle önemli bir konuma ulaştığını söyledi. Karatay Belediyesi’nin belediyecilikte örnek uygulamalarla dikkatleri üzerine çektiğini ifade eden Kılca, pandemi sürecini de başarıyla yönettiklerini belirterek, “Sosyal destek ve yardım faaliyetlerimizle hemşehrilerimiz zor günlerinde yanlarında oluyor, geniş bir yelpazede sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. İlçenin yaşam standardını yükselten projelere de devam ediyoruz. 2020 yılında Karatay’a birçok sosyal tesis kazandırdık ve yatırımlar yaptık. Daha birçok projemizle 2021 yılında da mahallelerimizin, hemşehrilerimizin, sosyal ve kültürel hayatına, eğitimine, ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sunacağız” şeklinde konuştu.

"200 bin ton asfalt hedefi aşıldı"
Karatay Belediyesi, 2020’de de ilçenin dört bir yanında yürüttüğü yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına ara vermeden devam etti. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin 2020’de de yoğun bir dönem geçirdiğini söyleyen Kılca, “2020 yılında 200 sokağımızı asfaltlama planlamamıza dahil ettik ve sıcak asfalt faaliyetlerimizde yeni bir rekora imza atarak 207 sokağımız ve muhtelif alanlarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. 200 bin ton asfalt kullandığımız bu çalışmalarımızda yeni bir eşiği de aşmış olduk” diye konuştu.
Basın toplantısının ardından Başkan Hasan Kılca ve gazeteciler, Karatay Termal Tatil Köyü’nü birlikte gezerek tesisler hakkında Başkan Kılca’dan bilgi aldı. Basın toplantısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı, Basın Konseyi Başkanı Yusuf Gürbüz, İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar, Basın İlan Kurumu (BİK) Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Konya’da yayın yapan gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri, yazı işleri ve haber müdürleri ile ulusal gazete ve televizyonların temsilcilerinin yanı sıra Karatay Belediyesi Belediye Başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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