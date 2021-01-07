Ereğli'den dünyaya nar suyu ve konsantresi ihracatı



Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Toros Dağları'ndaki meyve bahçelerinde yetiştirilen nar, fabrikada işlenip, meyve suyu ve konsantresi olarak ABD, Rusya, Almanya dahil 30'dan fazla ülkeye ihracat ediliyor. Pandemiye rağmen ülke ekonomisine katkı sağlamak için üretime ara vermeden devam ettiklerini belirten fabrika müdürü Orhan Özmen, ''20 bin ton ham maddeden 2 bin ton nar konsantresi üretip, ihraç ediyoruz. Bununla birlikte yeni nar suyunu ihraç ediyoruz. Bu iki grup, içecek olarak tüketilirken, çekirdek ve kabuğu da kozmetik alanında değerlendiriliyor" dedi.

Toros Dağları eteklerindeki meyve bahçelerinde yetiştirilen nar, işçiler tarafından tek tek özenle seçildikten sonra Ereğli'deki fabrikaya getiriliyor. Nar, burada işlendikten sonra da meyve suyu ve konsantresi olarak ihraç ediliyor. Üretiminden ihraç aşamasına kadar yüzlerce kişiye istihdam sağlayan nar, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Fabrikanın aynı zamanda müdürü de olan gıda mühendisi Orhan Özmen, yaklaşık 13 yıldır hizmet verdiklerini belirterek, ''Fabrikamızda Ereğli bölgemize ait siyah havuç ile Çukurova bölgesine has narı işlenmiş mamul olarak ihraç ediyoruz. Narın, yıllık bitki olmaması nedeniyle tedarikinde uzun dönemli planlama yapılması gerekir. O nedenle yıldan yıla istediğimiz miktarları elde etmeniz çok mümkün olmayan bir ürün. Dolayısıyla hem üretici hem de ürünü işleyen işletmeler tarafından takibi ve kontrolünde zaman zaman zorlanıyoruz'' diye konuştu.

PANDEMİDE TALEP ARTTI

Narın fabrikaya geldikten sonra kabuk ve tanelerinin ayrılmasıyla işlemlerin başladığını anlatan Özmen, ''Narı ünitelerde sıktıktan sonra meyve suyu elde ediyoruz. Meyve suyunu, satışını yaptığımız ürünleri direkt ambalajlayıp müşterilerimize sevk ediyoruz. Konsantre üretiminde meyve suyu aşamasından sonra işlenip konsantre haline dönüştürülüyor. Nar, meyve suyu ve konsantre içecek amaçlı kullanılıyor. Çekirdeği ve kabuğu da kozmetik alanında değerlendiriliyor. 20 bin ton nardan 2 bin ton konsantre elde ediyoruz ve bunun tamamını ihraç ediyoruz. Fabrikamızda işlenen nar ürünlerini ABD, Rusya, Almanya, Avusturya, Hollanda, Güney Kore, Slovenya, Polonya ve İspanya gibi 30'dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

Pandemiye rağmen üretime ara vermeden devam ettiklerini dile getiren fabrika müdürü Özmen, nar doğal ürün ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkili olduğu için talep artışı yaşandığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-01-07 09:48:08



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