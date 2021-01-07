Dudu Kadın Çarşısı’nın ilk tapuları verildi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin yatırım projeleri kapsamında ilçe merkezinde yer alan eski hal binasının yerine yapılan Dudu Kadın Çarşısı’ndaki büro ve iş yerlerine ait ilk etap tapular düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Pandemi kurallarına dikkat edilerek yapılan törende bir konuşma yapan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir’de yapılan yatırım ve çalışmalarla Akşehir’in hızla geliştiğine dikkat çekti. Erdem, “Yukarı mahallelerimizde yapılan restorasyon çalışmaları ile eski Akşehir tekrar canlandırılmaya devam ediyor. Hamam restorasyonu, giydirmeleri yapılan tarihi evler, kilise, yeni ihalesi yapılacak kilisenin yanındaki papaz evi, Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla yapılan Arasta restorasyonu ve belediyemizin yaptığı hizmetler ve bu yatırımlarla Akşehir gelişmeye devam edecek. Akşehir’imizde modern ve geçmişini unutmadan yapılan bu yatırımlar Allah’ın izniyle hız kesmeden sürecek” dedi.

Akşehir İsmet İnönü ve Endüstri Meslek Lisesi binasının taşınarak bu alanda yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Milletvekili Erdem, “Bu konuyu geçmişte Bakan yardımcılığı dönemimizde de çözmeye çalışmıştık ama o günün şartları bugünden daha ağır olacaktı. Hayırlı olmuş, bugün belediyemize daha az yük bindiği bir şekilde bu konuyu çözebilmiş olduk. Organize Sanayimizin ikinci hatta üçüncü kısım çalışmaları da hızla sürüyor. Ayın 1617’sinde gıda organize kurulması adına Ticaret Bakanlığımızın yetkilileri burada olacak. Akşehir daha birçok şeye layık bir şehir. Akşehir bir deprem bölgesi. İşte buradaki bu hizmetler sadece güzelleştirme, modern binalar yapmak değil, can güvenliğini de sağlamaktır. 1950’li yıllarda yapılmış binalar var ve Akşehir’de bu konuda yine yoğun bir çalışma var. Şehrimizdeki bütün okullarımızı ya yeniliyoruz ya da depreme karşı güçlendiriyoruz. Şu an TOKİ tarafından 9 okulun daha ihalesi yapıldı. İnşallah diğer binalarda yapılan çalışmalarla da hem sağlıklı hem de güvenli binalara kavuşmuş olacağız” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle dünyanın ve ülkemizin sıkıntılı günler yaşadığına dikkat çeken Milletvekili Erdem, “Bu tür sıkıntılarla baş başayken bir yandan da açılışlar ve yatırımlarıyla ülkemiz ve şehrimiz yoluna devam ediyor ve edecekte. Ben bu hizmetlerde emeği büyük olan Akşehir Belediye Başkanımız Dr. Salih Akkaya’ya da teşekkür ediyorum” dedi.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz da yaptığı konuşmada bu tür yatırım ve hizmetlerin şehrin gelişimine, güzelleşmesine, turizmine ciddi katkıda bulunacağını belirtti.

Selçuklu döneminde birçok güzel esere sahip olan Akşehir’in Selçuklu mimarisine yakışır Dudu Kadın Çarşısı’na kavuştuğunu belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Burada bildiğiniz gibi daha önce 1950’li 40’lı yıllarda yapılmış bir hal binası vardı. Toplam 5 bin 571 metrekarelik bir alana sahipti. Bu alanda 170 civarı küçüklü büyüklü dükkanlar vardı. Tabii şehrimize yakışmıyordu. Hem deprem tahkikleri açısından sıkıntılı, hem görünüş açısından, kullanış ve işlevselliği açısından problemliydi. Şehrin ortasındaki bu önemli yerin Akşehir’e yakışır, hemen karşısındaki Batı Cephesi Karargah Müzesi’ne yakışır bir şekilde kentsel dönüşüme tabi tutulması gerekiyordu. Yaptığımız anketlerde de bunu tespit etmiştik. Biz de 2016 yılında ihale ettik. İnşaat alanımızın oturduğu alan 4 bin 600 metrekare. Şu anda bulunduğumuz bu meydan ise 2 bin metrekare. Dolayısıyla 2 bin 600 metrekarelik bir alanda inşaatlarımız var. Bu binalar 5 bloktan oluşuyor. Toplam inşaat alanımız da 16 bin metrekare. Bu 16 bin metrekarelik kapalı inşaat alanı içerisinde 48 tane büro, 28 adet dükkan, 13 adet mağaza, bir kafeterya ve 80 araç kapasiteli otopark bulunuyor. Ayrıca bay, bayan mescidi ve sığınak da bulunmakta. Dudu Kadın Çarşımızın toplam maliyeti 30 milyon 5 bin 410 TL. Güzel bir çarşı olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık iki yıl önce inşaat devam ederken 28 tane Akşehirli hemşehrimize büroları ihale yoluyla satmıştık. 28 hemşehrimize bugün tapularını veriyoruz. İnşallah diğer satışlar yapıldıktan sonra, diğer bölümler dolduktan ve faaliyete başladıktan sonra da daha geniş bir katılımla güzel ve resmi bir açılış yapmayı da planlıyoruz” dedi.

İhalede büroları alan 28 hak sahibine de teşekkür eden Başkan Akkaya, inşaat çalışmasına başlayan müteahhittin işi bırakması ve yeniden ihale yapılması nedeniyle çalışmaların uzaması, sonradan pandemi nedeniyle de çalışmaların yavaşlaması sürecinde Akşehirliler için birinci sınıf malzemeler kullanarak güzel bir çarşı inşa ettiklerinin altını çizdi. Başkan Akkaya; Dudu Kadın Çarşı’nın Akşehir’de ilk yürüyen merdivene sahip olan bir kompleks olduğuna da dikkat çekti.

Konuşmaları ardından tapu teslim törenine katılan protokol tarafından hak sahiplerine iş yerleri ve bürolarına ait tapuları teslim edildi. Törenin ardından Milletvekili Orhan Erdem, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve protokol üyeleri Dudu Kadın Çarşı’ndaki büro ve iş yerleri ile Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Rüştü Bey İşhanı’nda incelemelerde bulundu. Tapu teslim törenine, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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