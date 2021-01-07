Dr. Öğretim Üyesi Gezgin: “Su ile sık temas yüzücü kulağı yapıyor”

Dr. Öğretim Üyesi Bahri Gezgin, suyla uzun süreli temasta olanlarda kulak kanalında oluşan değişiklikler ve enfeksiyona yatkınlık yüzünden sık görülmesi nedeniyle ‘yüzücü kulağı’ adı verilen rahatsızlığın tedavi edilebildiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Bahri Gezgin, yaptığı açıklamada, yüzücü kulağı rahatsızlığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Gezgin, su sporlarıyla uğraşanlarda veya su içinde uzun zaman geçiren kimselerde, klor gibi irritan maddelerin olduğu havuz sularına maruz kalanlarda mikropların üremesi için çok uygun bir ortam oluştuğunu anımsatarak, “Enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar bakteri ve mantar olabilir. Kulağın pamuklu çubuklarla karıştırılması, kaşıma veya kulak çöpleri ile kurulama alışkanlığının olması ve egzamanın bulunması enfeksiyonu kolaylaştırıcı etkenlerdir. Bu durumlar deride kuruluk ve ince çatlaklar oluşturabilir. Buralardan mikroplar kolaylıkla derinin içine girerek enfeksiyon yapar. Bu enfeksiyon şiddetli olursa veya tedavi edilmezse kulak zarını delip orta kulağa yayılabilir” dedi.



“Mantar enfeksiyonlarında tedavi daha zordur”

Tıkanıklık oluşmuşsa veya akıntı varsa dış kulak kanalında birikmiş akıntının temizlenmesinin tedavi için çok önemli olduğunu ifade eden Gezgin şöyle konuştu; “Antibiyotik tedavisi genellikle damla halinde verilir. Kanal çok daralmış veya ödem nedeniyle tıkanmış ise kulak kanalının içine pomadlı pamuklar yerleştirilmesi gerekebilir. Ağrının dindirilmesi için güçlü ağrı kesiciler kullanılır. Bununla birlikte şiddetli ve yaygın enfeksiyonda ağızdan antibiyotik alınması, ileri durumlarda ve şeker hastalarında hastaneye yatırılarak tedavi de gerekli olabilir. Ağrılı olsa da kulak kanal temizliği tekrar yapılabilir. Hastalık uygun bir tedavi ile genellikle birkaç günde iyileşir; ancak bazen bu tedavi haftalarca uzayabilir. Özellikle mantar enfeksiyonlarında tedavi daha zordur. Tedaviden sonraki dönemde birkaç ay kulağı sudan korumak gerekebilir.”



"Havuz hijyenine dikkat edilmesi önemlidir"

Dr. Öğretim Üyesi Gezgin, enfeksiyon kapılmaması için havuz hijyenine dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Gezgin, “Kulağı mümkün olduğunca doğal yöntemlerle kuru tutmaya özen gösterilmelidir. Kulak aşağıda tutularak içerideki sıvının boşaltılması ve kurulama için pamuklu çubuk kullanılmaması önemlidir. Kurulama için parmak ucuna alınmış bir havlu ile ulaşılabilen kanal kısmı kurulanmalıdır. Çoğunlukla kulak tıkacı kullanmak gereksiz ve zararlı olabilir. Ancak egzema, delik kulak zarı gibi bazı durumlar da tıkaç faydalı olabilir. Havuz hijyenine dikkat edilmesi önemlidir. Bol klorlu olması havuzun sağlıklı olduğu anlamı taşımaz. Kimyasal rahatsızlıklara neden olabilir” diye konuştu.

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