Konyaspor, Zymer Bytyqi ile 2,5 yıllığına anlaştı



KONYA,(DHA)İttifak Holding Konyaspor, Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi ile 2,5 yıllığına anlaştı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine kulübün sportif direktörü Adnan Erkan katıldı. Yeşil-beyazlı ekip, Norveç Eliteserien takımlarından Viking´de forma giyen 24 yaşındaki Zymer Bytyqi ile 2,5 yıllığına sözleşme imzaladı. Viking takımıyla 154 maçta forma giyen Zymer Bytyqi 23 gol, 30 asistle kaydeti.

Konyaspor'da 14 numaralı formayı giyecek olan Bytyqi, ''Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir taraftar desteği var. Şimdiden bana ilgi gösteriyorlar. Elimden geleni yapacağım ve kulübe katkı sağlamak istiyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp ligde hakkettiğimiz yerde olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İmza töreni

-Zymer Bytyqi'nin açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2021-01-08 11:49:40



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