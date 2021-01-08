FETÖ yalanıyla 160 bin lira dolandıran 6 şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ yalanıyla 160 bin lira dolandıran 6 şüpheli yakalandı

İHA

FETÖ yalanıyla 160 bin lira dolandıran 6 şüpheli yakalandı

Konya’da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak, adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) listesinde yer aldığı yalanıyla bir kadının 150 bin lira civarında altın, ziynet eşyası ve 7 bin lira nakit parasını dolandıran 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde tek başına yaşayan Birsen D.’yi (69) telefonla arayan şüpheliler kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, kadının FETÖ üyesi olarak göründüğünü ve bu durumdan kurtarabileceklerini söylediler. Evde bulunan altınların ve paranın getirmesini isteyen şüpheliler kadınla buluşup yaklaşık 150 bin liralık altın ve değerli ziynet eşyası ile 7 bin lira nakit parayı elden teslim aldı.
Şüpheliler, parayı ve ziynet eşyalarını teslim almalarının ardından telefonu kapatmayarak sabaha kadar oyaladıkları Birsen D.’yi kredi çekmesi için bankaya gönderdi. Sabah eve gelen Birsen D.’nin kızının annesinin hareketlerinden durumu anlayıp polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Altın, değerli eşya ve paraları alarak Şanlıurfa’ya gittiği belirlenen Salih G. (57), Salik K. (66), Mervan M. (24), Mohammed E. (24) ve Hüseyin El D. (30) Şanlıurfa şehir girişinde yakalandı.
Gözaltına alınarak Konya’ya getirilen şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinayet sanığı: Kafasından tutmak istedim ancak kopuk olduğunu gördüm
YEREL HABERLER Cinayet sanığı: Kafasından tutmak istedim ancak kopuk ...
Konyaspor, Zymer Bytyqi ile 2,5 yıllığına anlaştı
YEREL HABERLER Konyaspor, Zymer Bytyqi ile 2,5 yıllığına anlaştı
Zümer Bütüçi resmen Konyaspor'da
YEREL HABERLER Zümer Bütüçi resmen Konyaspor'da
İsmail Kartal'ın oğlu Konyaspor'a transfer oldu
YEREL HABERLER İsmail Kartal'ın oğlu Konyaspor'a transfer oldu
İsmail Kartal'ın oğlu Konyaspor'a transfer oldu
YEREL HABERLER İsmail Kartal'ın oğlu Konyaspor'a transfer oldu
4 tabanca ve 50 mermiyle yakalandı
YEREL HABERLER 4 tabanca ve 50 mermiyle yakalandı
'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü, haritadan silinme noktasında'
YEREL HABERLER 'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü, haritadan ...
Hırsızlık şüphelileri jandarmanın takibiyle yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri jandarmanın takibiyle yakalandı
Konya Ovası suya hasret kaldı Ziraat Mühendisi Çelik: “Bugün serçenin yiyeceği ot yok”
YEREL HABERLER Konya Ovası suya hasret kaldı Ziraat Mühendisi ...
Beyşehir Gölü'nün su kaynakları da kurudu
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nün su kaynakları da kurudu
Uğur Demirok Konyaspor’dan ayrıldı
YEREL HABERLER Uğur Demirok Konyaspor’dan ayrıldı
Konya Büyükşehir'den 2020'de çiftçilere 7 milyon lira destek
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir'den 2020'de çiftçilere 7 milyon lira ...
Konya’da otoparka çekilen bin 806 araç MKE’ye gönderildi
YEREL HABERLER Konya’da otoparka çekilen bin 806 araç MKE’ye ...
Konyaspor´da Uğur Demirok ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Konyaspor´da Uğur Demirok ile yollar ayrıldı
Konya'da trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda haline getirildi
YEREL HABERLER Konya'da trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda ...
DP lideri Uysal: Birikimlerimizi büyütmeye devam edeceğiz
YEREL HABERLER DP lideri Uysal: Birikimlerimizi büyütmeye devam ...
Selçuklu’da 2020 yılında 4 bin 83 çift mutluluğa evet dedi
YEREL HABERLER Selçuklu’da 2020 yılında 4 bin 83 çift mutluluğa evet ...
Dr. Öğretim Üyesi Gezgin: “Su ile sık temas yüzücü kulağı yapıyor”
YEREL HABERLER Dr. Öğretim Üyesi Gezgin: “Su ile sık temas yüzücü ...
Konya'da, evde sahte içki üretimine 1 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da, evde sahte içki üretimine 1 gözaltı
Konya’da sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da sahte alkol ele geçirildi
Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce ...
Hüyük'te göl kıyılarının çehresi değişecek
YEREL HABERLER Hüyük'te göl kıyılarının çehresi değişecek
Eğlence mekanlarında tedbirleri ihlal eden 64 kişiye, 259 bin 200 lira ceza
YEREL HABERLER Eğlence mekanlarında tedbirleri ihlal eden 64 kişiye, ...
Konya’da eğlence mekanındaki 92 kişiye ceza
YEREL HABERLER Konya’da eğlence mekanındaki 92 kişiye ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X