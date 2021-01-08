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520 gram doğan Nisa bebek, 142 günde yaşama tutundu

DHA

520 gram doğan Nisa bebek, 142 günde yaşama tutundu


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA´da, 23 haftalıkken 520 gram olarak dünyaya gelen ve doğumundan sonra 410 grama kadar düşen Dilber Nisa bebek, 142 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. 6 ve 4 yaşlarında da kızları olan Emete Varış (30), "Yaklaşık 5 aydır hastanedeyiz. Şükür, bugünlere geldik" dedi. 
Ereğli'de yaşayan, 23 haftalık hamile Emete Varış, rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki hastaneye başvurdu. Sağlık görevlilerince ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Varış, burada sezaryenle doğum yaptı. 520 gram olarak dünyaya gelen ve Dilber Nisa adı verilen bebek, ilerleyen dönemde 410 grama kadar düştü. Kuvözde solunum cihazına bağlı olarak yaşayan ve anne sütünden başka bir şey verilmeyen Dilber Nisa bebek, 142 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. 
`BEBEĞİM HAYATA TUTUNDU´
6 ve 4 yaşlarında 2 kızı daha olan Emete Varış, Dilber Nisa'ya kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, ''Nisa 3'üncü bebeğim, hayata tutundu. Yaklaşık 5 aydır hastanedeyiz. Bu süreçte bebeğimin sağlığı konusunda birtakım küçük sorunlarla karşılaştık. Şükür ki büyük sorunlarla karşılaşmadık. Tüm bebeklerde olduğu gibi ufak tefek problemler oldu. Gayet iyiyiz ve bugünlere geldik. Uyumumuz da Allah´a şükür çok iyi. Büyük kızım 6 yaşında, bir de 4 yaşında küçük ablası var. Kardeşlerini çok merak ediyorlar. Bizi bekleme sürecindeler. Taburcu edildikten sonra kontrollerimiz devam edecek" diye konuştu. 
Varış ailesi, `Prematüre Bebek Mezuniyet Belgesi´ verilmesinin ardından sağlık görevlileri tarafından alkışlarla taburcu edildi.
'MAMA KULLANMADIK'
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanifi Soylu ise Dilber Nisa bebeğinin tedavi sürecini anlattı. Soylu, ''Sezaryenle dünyaya gelen Nisa bebek, 520 gram olarak doğdu. İlerleyen süreçte vücudundaki fazla sıvıları attığında 410 grama kadar düştü. İlk başta beklenen zorlukları yaşadık. 23 haftalık doğan bir bebeğin yaşayacağı tüm komplikasyonları yaşadı. Akciğer ve beslenmeyle ilgili sorunları oldu. Uzun süre solunum cihazına bağlı olarak kaldı. Beslenmesi dikkat gerektiren süreç olduğu için anne sütü dışında hiçbir şey almadı. Herhangi bir mama kullanmadık. Beslenemediği zaman da damar yolundan beslenmesine devam ettik. Enfeksiyon yönünden ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Akciğerler yönünden oksijenin çok zararlı olduğunu bildiğimiz için takibi yönünde sıkı politikalar izledik. O yüzden akciğerleri de çok fazla hasar görmedi" dedi.
'YAVAŞ YAVAŞ KİLO ALDI'
Prof. Dr. Soylu, Nisa bebeğin tedavi sürecinde yavaş yavaş kilo aldığını ve sorunları zamanla aştığını aktardı. Bebeğin gelişiminin ve sağlığının normale döndüğünü anlatan Soylu, "Son 3 haftadır da bebek ve annenin uyum ve adaptasyonu sağlandı. Bu konudaki en büyük sevincimiz, herhangi şekilde kafasında bir kanama gelişmeden, oksijene bağımlı olmadan, annesinin tamamen kendisini beslediği bir bebek olarak sağlıklı şekilde taburcu etmemizdir. 142'nci gününde normal haftasına gelen, 1800 grama ulaşan Nisa bebeği bugün itibarıyla taburcu ediyoruz. Tabi ki 500 gramlık bir bebek taburcu etmek güzel ama sağlıklı 500 gramlık bebeği taburcu edebilmek daha da güzel. Bu süreci başarılı şekilde yönetebilmeniz için modern teknoloji kullanmanız önem arz ediyor. Bebekler için günün 24 saatinde, mesai kavramına bağlı olmadan zaman ayırabilecek tecrübeli bir ekibe sahip olmanız gerekiyor. Her sabah, dünyada olan gelişmeleri kendi aramızda en az bir saat tartışıyoruz. `Kim bir insanın hayatını kurtarırsa tüm insanlığın hayatını kurtarmış gibidir´ düsturunu da ilke olarak benimsediğimiz için başarılı sonuçlara imza attığımıza inanıyoruz. Nisa bebeğin yanı sıra halen servisimizde tedavi gören 500-700 gram ağırlığa sahip diğer bebeklerimizin de sağlıkla taburcu olabilmeleri için gayretle çalışmaktayız. Bu hasta profilimizle de Türkiye´nin sayılı merkezleri arasında yer almaktayız" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-01-08 13:07:14

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