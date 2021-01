KONESOB Başkanı Karabacak: “Basınımız milletimizin vicdanına ses olmaktadır”

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, basının milletin vicdanına ses olduğunu söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktaran, vatandaşın en doğal hakkı olan doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olduğunu bildirdi.

Karabacak açıklamasında şunları dile getirdi; “Ulusal basınımızın yanında ilimiz ve bölgemizde yaşanan olaylar ve gelişmelerden bizlerin haberdar olmasını sağlayan yerel basınımız, her koşulda ve her şartta sorumluluk duygusu içinde toplumun haber alma özgürlüğü adına gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle emeklerini ortaya koyarak başarı bir şekilde görev yapmaktadır. Bu nedenle emektar basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Gazetecilik mesleği, fedakârlık isteyen ve zor şartlarda yapılan bir meslektir. Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz büyük bir sorumluluk duygusu içinde kamuoyunu gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken, önemli bir kamu görevini de icra etmektedir. Bu denli önemli bir görevi icra eden basın çalışanlarımız bugüne kadar bizlerin, esnaf ve sanatkârlarımızın her daim sesini duyurma gayreti içerisinde olmuş, olmaya da devam etmektedir. KONESOB ve Esnaf Teşkilatım adına kamuoyunun sesi basın ve medya kuruluşlarında çalışan kardeşlerimin gösterdiği gayretli çalışmalardan ötürü kendilerine müteşekkir olduğumuzu belirtir, bu duygu ve düşüncelerle değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarken, ebediyete intikal eden basın çalışanlarımızı rahmetle anar, tüm basın emekçisi kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunarım.”

