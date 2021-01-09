Başkan Oprukçu: "Demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenip zenginlik kazanır"

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, demokrasinin haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenip zenginlik kazandığını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, gazeteciliğin mesai kavramı gözetmeden, ağır şartlara rağmen halkın sesi olma sorumluluğu taşınması gereken, fedakarlık isteyen mesleklerin başında geldiğini hatırlattı. Halkın çıkarlarını savunan, önemli konularda kamuoyu oluşturan, meslek ilkeleri ışığında görevini sürdüren basın mensuplarının demokrasi için de hayati bir öneme sahip olduğunu kaydeden Başkan Oprukçu, "Şüphesiz demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenip zenginlik kazanır. Hemşerilerimizin sorunlarını yalansız ve riyadan uzak bir şekilde dile getiren, onlara tercüman olan ve bizlere aktaran gazetecilerimiz, bizlere de ışık tutmaktadırlar. Bu noktada basın mensuplarımızın mutlak başarıya ulaşmalarında etik, doğru, ilkeli ve objektif bir anlayışla görevlerini ifa etmeleri büyük önem arz etmektedir. Şahsıma ve belediyemize yönelik basın mensuplarımızın her türlü yapıcı eleştirileri ve önerilerini değerlendirerek çözüm üretme gayreti içerisindeyiz. Ancak bunun haricinde mesnetsiz ve yalan haberlere karşı duruşumuz da nettir, asla taviz vermeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır'. Samimiyet ve doğruluğun olduğu her yerde biz de oluruz. Bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları da takdir edilmesi gereken bir durumdur. Bu noktada çabalarını takdir ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.