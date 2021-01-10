Denetimler sonuç verdi, kazalar azaldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde, bir önceki yıla göre denetlenen araç sayısı artarken kaza oranında ve yaralanmalarda azalma yaşandı.

Meydana gelen trafik kazaları ile adından sıklıkla söz edilen, İç Anadolu Bölgesini Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki KonyaAntalya karayolunda alınan tedbirler ile kaza oranlarında düşüş yaşandı. Seydişehir Bölge Trafik Amirliğine bağlı ekipler sorumluluk alanlarında yol üzerinde sabit denetlemeler, radar ve seyir halinde denetlemeler ile yirmi dört saat görev yaparak sürücülerin daha güvenli seyretmelerini sağlamaya çalışıyor. Ekipler kısıtlama dönemlerinde ise jandarma ekipleri ile birlikte gerçekleştirdikleri denetimlerde, izin belgesi, emniyet kemeri ve ticari araçlarda kar lastiği kontrolü yapıyor.

2019 yılında yapılan denetimler ile 2020 yılında yapılan denetimler arasında kontrol edilen araç sayısının yüzde 14 artarken, kaza sayısında ise yüzde 30 azalma yaşandığı ve bu yaşanan kazalarda yaralanma oranının yüzde 57 düştüğü öğrenildi.

Yetkililer, sürücü ve yolcuları hayata bağlayan emniyet kemerini mutlaka takmalarını, trafik İşaretlerine ve işaretçilerine uymalarını isteyerek, “Unutmayın, bu yolda hep birlikteyiz” dediler.

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