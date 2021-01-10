7'nci kat penceresinden düşüp, öldü

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Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde 7'nci kattaki evinin penceresinden düşen Murat Atçeken (48), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Hastane Caddesi'nde 8 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi.

Murat Atçeken, evinin penceresinden belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Atçeken'in kanlar içinde yerde yattığını gören çevredekiler polise ve sağlık görevlilerine haber verdi. Atçeken, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Murat Atçeken'in cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Atçeken'in düşme nedenini araştırıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-01-10 17:06:40



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