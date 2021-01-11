Konya'da okullardan İstiklal Marşı sesi yükseldi

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, okullarda bayrak töreni düzenlenip, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni haftaya başlanırken tüm okullarda bayrak töreni düzenlenip, İstiklal Marşı okunması konusunda karar aldı. Bu karar doğrultusunda Konya'da da tüm okullarda tören düzenlendi. Meram Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene ise İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve öğretmenler katıldı. Tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-01-11 10:45:58



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