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Diyetisyen Büyükzeren: “İnsülin direnci tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır”

İHA

Diyetisyen Büyükzeren: “İnsülin direnci tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır”

Diyetisyen Mukadder Büyükzeren, insülin direncinin tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu belirterek; bu hastalığın ara öğün, diyet ve bol su tüketimi ile çözülebileceğini kaydetti.
Medova Konya Hastanesi Diyetisyeni Mukadder Büyükzeren, son dönemlerde insülin direnci hastalığının giderek arttığını söyledi. Pandemi süreci ile birlikte beslenme alışkanlıklarının da değişmesiyle birçok bireyde insülin direncine rastlandığını anlatan Mukadder Büyükzeren, “İnsülin direnci tedavi edilemezse Tip1 ve Tip2 diyabete kadar sebebiyet verebilen bir hastalıktır. Normalde vücudumuz yediğimiz besinlere göre pankreas tarafından bir insülin hormonu salgılar. Bu insülin hormonuyla birlikte kan şekeri seviyemiz düşer ve şekerimiz regüle olur ama bireylerde insülin direnci geliştiğinde besinlere karşı salgılanan insülin ile hücre glikozu hücre içerisine giremez ve glikoz kan şekerimizi yükseltir. Buda bizim insülin direnci oluşturmamıza sebebiyet verir. Daha sonrasında burada bize polikistik over, bel çevresinde yağlanma ve göbek bölgesinde bir artış; kardiyovasküler hastalıklar noktasında bir risk ve karaciğer yağlanması olarak görülebilir. İnsülin direnci mutlaka ara öğün yaparak, daha sağlıklı ve doğal karbonhidratlara yönelerek yani meyve grubu tüketerek, rafineri şeker içeren ve beyaz un kullanmayarak bunların yerine kompleks Karbonhidratlar ağırlık vererek düzeltilebilir” dedi.

“İnsülin direnci tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır”
Anne ve babadan geçen insülin direnci varsa ve sabahtan akşama kadar aç kalınıyorsa insülin direncinin oluşmaya başladığını anlatan Büyükzeren, “Eğer egzersiz yapılmıyorsa, diyete önem gösterilmiyorsa, ara öğün yapılmıyorsa bu bizim insülin direncimizin oluşmasına katkı sağlıyor. Bunu da egzersizlere su tüketimi ve diyete önem göstererek ulaştırmış oluyoruz. İnsülin direnci bireyin yaşam kalitesini etkiliyor, gün içerisinde ani şeker düşüklükleri ve yükseklikleri mutsuz olunmasına, ani sinirlenmelere sebebiyet verebiliyor. Mutlaka geri dönüşümlü bir şey olduğu için şeker hastalığına dönüşmeden biz de insülin direncine katkı sağlayarak uygun beslenmeyle birlikte bir çözüm buluyoruz. Pandemi sürecinde karbonhidrat ağırlıklı beslenmek en büyük sebeplerinden bir tanesi mutlaka pandemi sürecini biraz da geriye alarak duygu durumumuzu düzeltmek için pasta, börek, tatlı, şeker ve çikolata gibi şeylere yönelmeden daha sağlıklı şeylerle geçiştirebiliriz. Bu da bize katkı sağlayacaktır. İnsülin direnci tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır” ifadelerini kullandı.

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