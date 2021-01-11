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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’nın Model Fabrikası 2021’e hazır

İHA

Konya’nın Model Fabrikası 2021’e hazır

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) bünyesinde faaliyete geçen, KTO Konya Model Fabrika, 2020 yılında Konyalı firmalarla ortak çalışmalarını sürdürdü.
Kısa adıyla Model Fabrika olarak bilinen Konya Ticaret Odası Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, KTOTEK bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor.
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Bin 150 metrekare kapalı alanı ile Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nde hizmet veren Model Fabrika’da, CNC Torna, CNC Dik İşlem Merkezi, Metal Testere, 3D Ölçüm Cihazı gibi makine ve ekipmanlarla geleneksel ve yalın üretim tekniklerinin rahatlıkla karşılaştırılabileceği bir esneklikte Pnömatik Silindir üretimi yapılmaktadır. Ayrıca yine kendi bünyesinde dijital dönüşüm unsurlarının daha fazla kullanıldığı montaj hatları ve Endüstri 4.0 uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Konya’da ve bölgemizde üretimde verimlilik odaklı, israfı önleyici bir bilincin gelişmesine katkıda bulunacak olan Model Fabrika, 2021 yılında 50 firmaya farkındalık artırıcı tanıtım eğitimleri vermeyi, en az 24 firmaya ‘ÖğrenDönüş’ kapsamında danışmanlık hizmeti sağlamayı ve en az 60 firmaya da Model Fabrika müfredatında yer alan verimlilik odaklı, israf azaltıcı uygulamalı eğitimler vermeyi hedeflemektedir. Böylelikle 2021 yılında KTO Konya Model Fabrika firmalarımızla daha çok işbirliği içinde olacaktır. Günümüzün değişen üretim anlayışı doğrultusunda dijital dönüşüme hazırlanan tüm firmalarımızı Model Fabrikamızın imkânlarından faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

“KOBİ'lerde verimlilik artacak”
Başkan Öztürk, “KOBİ’ler ile büyük ölçekli işletmeler arasındaki derin verimlilik farkını en aza indirmek amacıyla çalışmalar yürüten Model Fabrika, KOBİ’lerdeki verimliliğin artırılmasıyla birlikte ekonomi genelinde verimliliğin artırılasını hedeflemektedir. Konya Model Fabrika, Konya Ticaret Odası’nın öncülüğünde, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Müdürlüğü ortaklığı ile hayata geçirilen bir projedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle kurulan KTO Konya Model Fabrika’nın temel amacı Yalın Üretim, Dijital Dönüşüm, Ürün Geliştirme ve Enerji Verimliliği gibi konularda işletme çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak olup, gerçek üretim ortamında katılımcılara bir fabrikanın daha verimli olması için gereken her şeyi uygulamalı öğretmek ve sağladığı danışmanlık hizmeti ile sahada dönüşümlere destek olmaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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