Gönüllülerce Meram’a yeni kedi, köpek ve kuş evleri kazandırılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi ile birlikte anlamlı bir çalışmaya daha imza attı.

Meram Belediyesi ve Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi Meram’da anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Türk Kızılay Konya Toplum Merkezi, çeşitli çalışmalarında kendilerine destek olan gönüllüleri ile birlikte sokak hayvanlarının zorlu kış aylarında barınabilmeleri için ahşap malzemelerden hazırladığı kedi, köpek ve kuş evlerini Meram Belediyesi`nin parklarına ve beslenme noktalarına yerleştirdi.



“Sokak hayvanlarına yuva kazandıran herkesin ellerine sağlık”

Türk Kızılay Konya Toplum Merkezinin, Konya`da yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeliler, uluslararası koruma altındaki yabancı uyruklu bireyler ve Türk vatandaşları için psikososyal destek, vaka tespitvaka yönetimi, yönlendirme ve eğitim, hukuki danışmanlık hizmetlerini Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü kapsamında sürdürdüğünü hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Böylesi önemli bir görevi yürüten merkezimizle birlikte Meram’da can dostlarımız sokak hayvanları için yeni barınaklar kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Merkez bünyesinde faaliyet gösterenlerin ürettikleri 10 adet köpek evi, 15 adet kedi evi, 20 adet kuş evi belediyemizin belirlediği ve en çok ihtiyaç hissedilen parklara yetiştirildi. Böylesi anlamlı bir çalışmaya imza atanlara teşekkür ediyor, imal edenlerin eline sağlık diyorum. Havalar, şu an mevsim normallerinin üstünde de seyretse de havalar soğudukça sokak hayvanlarının barınması en az mama ya da su bulmaları kadar önem kazanıyor. Şimdilik barınak sayısı az olsa da birçok hayvanın belki de hayatını kurtaracak. Bu sebeple birçok insanımıza birlikte el uzattığımız Türk Kızılay’ı ile birlikte sokak hayvanlarına da el uzatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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