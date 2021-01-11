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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesi fikir destek programına başvurular başladı

İHA

Selçuklu Belediyesi fikir destek programına başvurular başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından 2021 yılında uygulanacak olan "Fikrin Varsa Adres Belli’’ temalı fikir destek programına başvurular başladı.
Selçuklu Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da ilçenin yaşam kalitesine ve marka değerine katkı sağlayacak her türlü fikir ve projeyi desteklemeye devam ediyor. "Fikrin Varsa Adres Belli" sloganıyla hayata geçirilecek 2021 fikir destek programına başvurular başladı. 2021 proje destek programı başvuru konuları "İnovasyon", "Üretim"İstihdam", "Medeniyet Kültür Sanat", "Sağlık" ve "Çevre Şehir ve Estetik" olmak üzere 5 ana başlıkta belirlendi. Belirlenen konu başlıklarından bir tanesini seçen proje sahipleri projelerini hazırlayıp belediyeye sunacak. Proje destek programı Selçuklu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından oluşturulan proje değerlendirme ekibi inceledikleri projeler arasından destek almaya hak kazanacak projeleri belirleyecek. 11 Ocak'ta başlayan fikir destek programına son başvuru tarihi 12 Şubat 2021 olarak belirlendi. Selçuklu sınırları içinde ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler program ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve başvuru formuna fikirdestek@selcuklu.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.

"Selçuklu'da her fikre değer veriyoruz"
Proje Destek Programının şehrin yönetimine ve yaşam kalitesine yönelik önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak 5 yıldır başarı ile sürdürdüğümüz proje destek programına yeni yılda da katkı vermeye devam edeceğiz. Şehrin yönetiminde, halkımızın yaşam kalitesine yönelik hizmet sunumunda standartları yükseltmeyi ve hemşerilerimizin fikir ve önerilerini destekleyerek oluşacak sinerjiyi hizmete dönüştürmeyi her zaman temel gaye edindik. Fikir destek programı ile girişimcilerimize ilçemizin kalkınması için proje ve hayallerini gerçekleştirme noktasında yardımcı oluyoruz. Çünkü Selçuklu'da her fikri değerli görüyor ve her fikre önem veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda ilçemizde yaşayan bütün hemşehrilerimizden, kamu kurumlarından, derneklerden, odalarımızdan, üniversitelerimiz ve okullarımızdan yeni dönem için projelerini bekliyoruz. Fikir Destek Programının şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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