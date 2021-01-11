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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

İHA

Konya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Konya’da polisin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında; uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 105 şahıs da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde yapılan çalışmalarda, 2 bin 345 gram uyuşturucu madde, 13 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek ve 13 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili 28 şahsa işlem yapılırken, hırsızlık, fuhuş ve çeşitli suçlardan aranan toplam 105 şahıs da yakalandı.

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