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'Suyu 50 metre çekilen Beyşehir Gölü ağlıyor'

DHA

'Suyu 50 metre çekilen Beyşehir Gölü ağlıyor'


Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA ve Isparta topraklarındaki Beyşehir Gölü'nde su, kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Su seviyesinde beklenenin üstünde azalma olduğunu belirten Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, ''Beyşehir Gölü, ağlıyor diyebiliriz. Akdeniz´in yaylası, Konya´nın denizi, olarak tabir ettiğimiz Beyşehir Gölü'nde kıyıdan 50 metre suların çekildiğini görebilirsiniz. Ciddi bir şekilde Beyşehir Gölü ağlıyor ve alarm veriyor'' dedi.  
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometre yüzölçümüne sahip Beyşehir 
Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 466 balıkçının da geçim kapısı oluyor. Ancak bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle gölde kuraklık alarmı başladı. 
'BEYŞEHİR GÖLÜ AĞLIYOR'
Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Beyşehir Gölü'nün de diğer göller gibi küresel ısınmadan nasibini aldığını söyledi. Göldeki suyun kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildiğini belirten Kurt, şunları söyledi:
''Dünya çapında küresel ısınmadan dolayı bütün göl ve göletlerimizde çekilme meydana geldiği gibi aynı Beyşehir Gölü'nde de beklentilerin çok üstünde bir suyun azaldığını görüyoruz.  Beyşehir Gölü, ağlıyor diyebiliriz. Akdeniz´in yaylası, Konya´nın denizi olarak tabir ettiğimiz Beyşehir Gölü'nde şu an da gördüğünüz gibi beklentinin çok altında ve kıyıdan 50 metre suların çekildiğini görebilirsiniz. Ciddi bir şekilde Beyşehir Gölü ağlıyor ve alarm veriyor. Kırmızı çizgiye geldi diyebiliriz''
Göldeki suyun azalması nedenleri arasında bilinçsiz sulamanın da yer aldığını ifade eden Kurt, ''Bu duruma küresel ısınmanın yanı sıra birincisi hoyratça sulamalardan meydana geldi. İkinci sebebi Beyşehir Gölü'nü besleyen dere ve akarsuların bazılarının önüne barajların yapılması ve yapılan barajlarında su tutmamasıdır.  Şu an ki yapılan barajlar su tutmuyor. Tam tersine Beyşehir Gölü'ne gelen akarsularında damarları kesildi'' diye konuştu. 
BALIKÇIK DA ETKİLENDİ 
Gölden balıkçılıkta geçimini sağlayanlarında durumdan etkilendiğini belirten Kurt, ''Beyşehir Gölü'nde, balıkçılık yapan 466 tane ruhsatlı teknenin şu an da ciddi bir şekilde para kazanamıyor diyebiliriz. Balık tutamıyorlar. Arkadaşlarım uzağa gidemiyorlar. Yakın mesafelerde acaba bir ya da iki balık çıkar mı diye balıkçılık yapıyorlar. Suyun olmadığı yerde balık olur mu? Tabi ki avcılıkta dibe vurmuş vaziyettedir'' dedi.     DHA-Genel Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL
2021-01-12 09:05:06

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