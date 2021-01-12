Tarlada anız yangını sandıkları siyahlık, kuşu sürüsüymüş

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Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da, 2 kişinin yoldan geçerken, anız yangını sandıkları tarladaki siyahlık, kuşu sürüsü çıktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyşehir'de, beyaz eşya firmasında çalışan Yakup Gençtürk ve Mehmet Bozdemir, kamyonla Niğde'ye eşya götürdükten sonra dönerken, Karapınar yakınlarında tarladaki siyahlığı fark etti. Önce anız yangını sanan ikili, dikkatli bakıp, izleyince kuş sürüsü olduğunu anladı. Şaşkınlık yaşayan Gençtürk ve Bozdemir, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

2021-01-12 09:52:37



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