Konya Büyükşehir'de 2021 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2021 yılının ilk meclis toplantısında 2020 yılını değerlendirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2021 yılının ilk meclis toplantısı Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek gerçekleştirildi. Meclis toplantısına başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020’nin bir taraftan korona ile mücadele çalışmalarının yürütüldüğü, bir taraftan da alt yapı ve hizmetlerin devam ettiği bir yıl olduğunu söyledi. Korona virüs ile mücadelede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalara acil şifa dileyen Başkan Altay, “Başta sağlık çalışanlarımız, emniyet güçlerimiz, belediye başkanlarımız, çalışanlarımız, vefa sosyal destek gruplarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın gayretiyle bu süreci en iyi yöneten ülkelerden birisi olarak öne çıktık. Özellikle Şehir Hastanelerin açılması, yoğun bakım yatak sayılarımız ve sağlık alt yapımız bu konuda çok önemli artı oluşturdu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



"Konya modeli oluşturduk"

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile Konya modeli oluşturduklarını ifade eden Başkan Altay, “Birçok konuda kararlar alarak ve merkezi hükümetle en iyi şekilde uyum içinde çalışarak bu süreci dezenfeksiyondan, sosyal yardıma kadar sorunsuz bir şekilde yürüttük. Bir taraftan da projelerimiz devam ediyor. 2020 yılında Konya’nın uzun süredir üzerinde konuştuğu artık herkesin gündeminde olan Karatay ve Eski Sanayi’nin taşıması konusunda çok önemli bir adım atıldı ve dört etap olmak üzere inşallah bu ay sonuna kadar tüm ihaleler tamamlanmış olacak. Böylece Eski Sanayi ve Karatay Sanayimizin taşınması konusunda bir adım atılmış oldu. Alaaddin Caddesi’nde düzenlemeler gerçekleştiriyoruz ve yine Mevlana Çarşısı’nın yıkıldı ve Altın Çarşı ile ilgili de inşallah bu ayın 15’inde Sayın Bakanımız Murat Kurum beyin gelişiyle de o süreci de başlatmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



"Suyu tasarruflu kullanalım"

Başkan Altay, su tasarrufunun önemine de dikkat çekerek, “Konya Ovası’nın suya ihtiyacının ne derece önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. İnşallah bir an önce Rabbimden bol yağışlar, bereketli yağışlar diliyorum. Yağışın az olduğu ya da çok olduğu dönemde hepimizin yapması gereken şey suyu tasarruflu kullanmak. Çünkü su bize bir emanet. Çocuklarımız için bunu iyi korumamız lazım. Bir taraftan da tarımsal üretimde suyun ne kadar önemli olduğunu korona virüs döneminde gördük. Tüm dünya kendi kendine yetebilen bir ülke olup olmadığını tartıştı. Özellikle Konya, tarımsal üretimde pandemi döneminde çok önemli bir farkındalık oluşturdu” şeklinde konuştu.



"Eğitim yardımları devam ediyor"

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal destekle ilgili çok önemli bir mesafe kat ettiklerini de söyleyerek, “2010 yılından itibaren Türkiye’de Sosyal Kart uygulaması olan Büyükşehir Belediyemiz, sadece 2020 yılında ilçe belediyelerimizle birlikte 138 bin aileye 49 milyon liralık sosyal yardımda bulundu. Ayrıca eğitim yardımlarımız kapsamında; 10 bin 575 çocuğumuza da eğitim yardımlarımızı sunmaya devam ediyoruz. Esnaflarımıza özellikle Mart ayında başlayan süreçte iki ay boyunca kiraların alınmaması konusunda bir süreç başlatmıştık. Şimdi Ocak ayından itibaren iş yerleri kapatılan esnaflarımızdan kira alınmaması, işi aksayanlardan da yüzde 50 kira alınması kararı çalışıyoruz. Yine iş yeri kapalı olduğundan dolayı işsiz kalan ya da iş yeri kapalı olan vatandaşlarımızın da iki ay boyunca evlerinden, suyu ücretsiz kullanmaları imkanı sunduk. 2020 yılında meclisimizden geçen düzenleme sizlerin kararıyla tekrar 2019 fiyatlarına döndüğü için yaklaşık 60 milyon liralık vatandaşlarımıza fatura desteği de oldu” ifadelerine yer verdi.



"Tarımsal üretime katkıya devam edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli önceliklerinden birinin de kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini arttırmak olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Bunun için tarımsal destekler konusunda önemli bir çalışma yürütüyoruz. Sadece 2020 yılında 7 milyon lira değerinde fide, fidan, tohum ve tarımsal ekipman desteği sağladık, 15 bin çiftçimize çeşitli konularda tarımsal eğitim verdik. Yine 2020 yılında KOP ile birlikte 12 milyon lira değerinde küçük ölçekli tarımsal sulama yatırımı gerçekleştirdik. Böylece 2014 yılından itibaren KOP İdaresi ile birlikte yapmış olduğumuz toplam yatırımların tutarı 210 milyon liraya; fidan fide ve tarımsal ekipman desteğimiz de 45 milyon liraya ulaşmış oldu. Bir taraftan da ilçelerimizde yeni ürünlerin denemesini gerçekleştiriyoruz. İnşallah tarımsal üretime katkıya her zaman devam edeceğiz” dedi.



"2020 yılında 423,3 kilometre şebeke yatırımı yaptık"

Başkan Altay, KOSKİ’nin milli ve yerli Coğrafi Bilgi Sistemi\'ne geçtiğini hatırlatarak, “Böylece kurumumuz tarafından üretilen tüm altyapıüstyapı verileri ile elektrik, doğalgaz, telekom, fiber gibi diğer altyapı verileri, tüm kadastral harita ve mülkiyet verileri, Kent Bilgi Sistemimizle entegre olarak tek noktadan tüm kullanıcılara veri olarak paylaşılıyor. Bu sayede vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunuyoruz. Yine 2020 yılında KOSKİ Genel Müdürlüğümüz 31 ilçemizde 230,7 kilometre yeni su şebekesi; 73,8 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi ve 127,6 kilometre su şebeke ıslahı gerçekleştirdi. Böylece 2020 yılında toplam 432,3 kilometre şebeke yatırımı yapmış olduk” diye konuştu.



"28 ilçemizde 380 kilometre soğuk asfalt çalışması yaptık"

2020 yılında Fen İşleri ekiplerinin ilçelerde yapmış olduğu çalışmalardan da bahseden Başkan Altay, “2020 yılında Fen İşleri ekiplerimiz merkez dışındaki 28 ilçemizde tüm altyapı işlemleri dahil toplam 380 kilometre soğuk asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca başta prestij caddelerimiz olmak üzere ilçelerimizde 65 ton sıcak asfalt uygulamasını gerçekleştirmiş olduk. İlçelerde 30 bin ton bakım onarım malzemesi üretimi ve serim çalışması yaparak, bu süreçte ilçe belediyelerimize toplam 575 bin metrekare kilitli parke taşı desteğinde bulunduk. Biliyorsunuz 2019 yılı sonunda ilçelerimizde, ilçe belediye başkanlarımızla 2020 yılının programını yapmıştık. Elhamdülillah bugün gelinen noktada büyük bir oranda gerçekleştirildiğini; hatta yüzde 70 oranında bu yatırıma ilave yatırım yaptığımızı da görüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda milletvekillerimiz, bakanlarımız en büyük destekçimiz” dedi.



“Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'ya geliyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 15 Ocak Cuma günü Konya’ya geleceğini de ifade eden Başkan Altay konuşasını şöyle sürdürdü:

“İnşallah 15 Ocak Cuma günü de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey Konyamızda ziyaretlerde bulunacak. Merkezde bulunan eski stadyum alanına yapmış olduğumuz Millet Bahçemizin temeli atılacak. Alaaddin Caddesi’nde yapmış olduğumuz cephe iyileştirmesi çalışmalarının birinci etabının açılışını ve ikinci etabın taş koyma törenini gerçekleştireceğiz. Yine Emlak Konut tarafından yapılan bir caminin açılışı ve TOKİ tarafından gerçekleştirilen Meram Kaymakamlığı’nın temel atma törenini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Mevlana Çarşı’sının temel atma törenini ve Altın Çarşı’nın yıkım işlemlerine başlamış olacağız. Ben tekrar 2020 yılında meclisimize gösterdiğiniz süreklilik ve desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2021 yılının hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum.” .



"Hizmet aşkınız eksilmesin"

Meclis toplantısına katılan AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de 2021 yılında daha güzel hizmetlerin olması temennisinde bulunarak, “Biz hepimiz hizmetin kapısında duruyoruz. Hizmetin adeta kapıcısıyız. 2021 yılında hizmet çıtasını daha yükselteceğiz düşüncesi ile yolumuza devam edelim. Yolunuz açık olsun. Şevkiniz, hizmet aşkınız eksilmesin. Biz bu bayrağı bizden öncekilerden teslim aldık. Bizden sonrakilere de teslim etmek üzere aldık. Teslim ederken de gönülden bu işi güzel yaptık noktasında kalbimizde bir karar oluşursa gerisi hiç önemli değil” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.