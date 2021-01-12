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Dr. Öğretim Üyesi Gönülalan: “Kontrollü vitamin takviyesi yapmamız gerekir”

İHA

Dr. Öğretim Üyesi Gönülalan: “Kontrollü vitamin takviyesi yapmamız gerekir”

Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Gönülalan vitaminleri her zaman yüksek dozda alınmasına gerek olmadığını belirterek, kontrollü bir şekilde vitamin takviyesi yapılması gerektiğini söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Gönülalan, yoğun geçen Covid19 dönemindeki destek tedaviler hakkında bilgi verdi. Dr. Gönülalan, bu konu hakkında çok fazla ilgi olduğunu ve çok fazla bilgi kirliliği de olduğunu dile getirerek, “Tabi içgüdüsel olarak her şeyi alalım, korunalım, kapımızdan içeriye Covid girmesin endişesi olduğu için birçok şeyi de maalesef almak istiyoruz. En önemlisi D vitamini. Hem güvenilirliği hem etkinliği kanıtlanmış vitaminlerden olduğu için. D vitaminimizin eksik olmasını istemiyoruz. Kış döneminde, artık güneşin bir faydası olmadığı için D vitaminini eksikse mutlaka almak zorundayız. Çünkü D vitaminini biz yemekle, içmekle çok yerine koyamıyoruz, besinsel olarak takviye edemiyoruz. Çünkü bazı D vitaminleri çok düşük oluyor. Mutlaka bir yükleme doz vermemiz gerekiyor. Daha ılımlı düşüklükler olabiliyor; diyoruz ki haftada 1 tablet alsak yeterli gelir. O yüzden çok bilinçsiz kullanmamak lazım. Çünkü fazlası da bizim için kalsiyum depolanmasını, böbrek taşlarını artırabilir. Mutlaka D vitamini seviyemizi ölçtürüp, eksiğimize göre hareket etmemiz gerekiyor. Çinko, bağışıklık sistemi için önemli. Yine bir çinko seviyemize baktırarak gerekliyse çinkomuzu eklememiz gerekiyor” dedi.

“C vitaminini yüksek dozda her zaman almamıza gerek yok”
C vitamininin önemli olduğunu ifade eden Dr. Gönülalan, “C vitaminini yüksek dozda her zaman almamıza gerek yok. Aktif bir Covid enfeksiyonu geçiriyorsak yüksek doz vermemiz gerekiyor. Ama bizim böyle bir enfeksiyonumuz yokken sadece takviye için yüksek dozlara gerek yok. Mandalina, limon, turunçgil ve kiviyi tüketirsek de günlük ihtiyacımızı alacağız mutlaka. Çok fazla bağışıklığı da uyandırmamak gerekiyor. Yani bir fırtına oluşturmamak gerekiyor. O yüzden mutlaka kontrollü ve kendi düzenimize göre vitamin takviyesi yapmamız gerekir” diye konuştu.

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