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Konya'da öldürülen belediye başkanının avukat eşi: 2 çocuğum 'baba' diye ağlıyor

DHA

Konya'da öldürülen belediye başkanının avukat eşi: 2 çocuğum 'baba' diye ağlıyor


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'nın Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu'yu (42) yırtılan afiş nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklayarak, öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Abdurrahman Koç (26) ve yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olan babası tutuksuz sanık Abdullah Koç (52) ile 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Öztoklu'nun avukatlığını üstlenen eşi Hanife Öztoklu, "Sürekli tehdit alıyorduk. Her gece yatarken Allah´a şükrediyorduk, 'Bugün de bir şey olmadı' diye. Benim 2 çocuğum var; 'baba' diye ağlıyor. Bu olaya karışan herkesin cezalandırılsın istiyorum" dedi. 
'Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li İhsan Öztoklu, aynı yıl 24 Mayıs gecesi Başköy Mahallesi'nde, seçimden sonra astırdığı, kendi resmi ve adının olduğu, 'Haydi Bismillah Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını öğrendi. Bunun üzerine jandarmaya ihbarda bulunan Öztoklu, belediye çalışanları İsmail Kağan Kapıcı ve Ümit Kalkan ile kendisine ait araçla mahalleye gitti. Billboard önünde durdukları sırada Ümit Kalkan, iddiaya göre, afişi yırtanlara küfretti. Bunun üzerine Öztoklu'nun selefi ve seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olan Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç ve akrabası Osman Koç (51) ile mahalle halkından bazı kişiler geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Öztoklu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra, hayatını kaybetti. Öztoklu'nun vücudunda 4 bıçak darbesi bulunduğu, 2'sinin öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ve akrabası Osman Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Olayın ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, İhsan Öztoklu'yu bıçaklayan Abdurrahman Koç'un 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi. Babası eski belediye başkanı Abdullah Koç ve akrabası Osman Koç hakkında ise 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayın tutuksuz sanıkları İrfan Kaynak hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme', Necmi Yavuz hakkında ise 'suçu işlemeye alenen tahrik etme' suçlarından ceza verilmesi istendi. 
Tutuklu sanıklardan Abdullah Koç ve Osman Koç, daha önce görülen duruşmalar sırasında tahliye edildi. 
'KOLTUĞU KİMSEYE YAR ETMEYECEĞİM' DEMİŞ
Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 5'inci duruşmaya tutuklu Abdurrahman Koç, tutuksuz sanıklar Abdullah Koç, Osman Koç, İrfan Kaynak ve Necmi Yavuz´un yanı sıra taraf avukatları ve aileler katıldı. Duruşmada tanık olarak yer alan İhsan Öztoklu'nun bacanağı Abdullah Sami Acar, Abdullah Koç'un daha önce "Bu koltuğu kimseye yar etmeyeceğim, oğlumu bunun için yetiştirdim" diyerek, Öztoklu'yu tehdit ettiğini söyledi. 
AVUKAT EŞİ: SÜREKLİ TEHDİT ALIYORDUK
İhsan Öztoklu'nun aynı zamanda avukatlığını üstlenen eşi Hanife Öztoklu da "Sürekli tehdit alıyorduk. Her gece yatarken Allah'a şükrediyorduk, 'Bugün de bir şey olmadı' diye. Benim 2 çocuğum var; 'baba' diye ağlıyor. Bu olaya karışan herkes cezalandırılsın, istiyorum" dedi. 
Olayı korktuğu için gerçekleştirdiğini öne süren tutuklu sanık Abdurrahman Koç ise duruşmada "Bizim adımızı karalamaya çalışıyorlar. Ümit bana küfretti. Ardından İhsan da küfredip, elini beline atınca korktum ve olay korktuğum için yaşandı. Olay yüzünden çok pişmanım ve Öztoklu ailesinden özür dilerim" diye konuştu.
AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ
Müşteki avukatları, olayda azmettirici olduğu düşünülen ve önceki duruşmada tahliye edilen Abdullah Koç'un tekrar tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddedip, sanık Abdurrahman Koç için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden akıl ve ruh sağlının yerinde olup, olmadığına dair rapor alınmasını isteyerek, duruşmayı erteledi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-01-12 14:19:31

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