Konya’da şüpheli çanta alarmı

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Konya’da cadde üzerindeki kaldırıma bırakılan çanta paniğe neden olurken, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine şüpheli çanta ihbarı alınması üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli çantanın bulunduğu bölgeyi kontrol altına alarak yaya ve araç geçişine iki taraflı olarak kapattı. Şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından üzerine fünye yerleştirilerek patlatıldı. İmha sonrası kontrol edilen çantanın boş olduğu öğrenildi. Cadde bir süre sonra yeniden trafiğe açılırken, vatandaşlar ise çantanın patlatılmasını film izler gibi izledi.

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