Konya’da drift yapan sürücüye ve araç sahibine 12 bin 96 lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da drift yapan sürücüye ve araç sahibine 12 bin 96 lira ceza

İHA

Konya’da drift yapan sürücüye ve araç sahibine 12 bin 96 lira ceza

Konya’da bir kavşakta drift yapan sürücüye ve kullandığı otomobilin sahibine toplamda 12 bin 96 lira cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri Selçuklu ilçesinde bir kavşakta drift yapıldığına dair kendilerine ulaşan görüntüler üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu görüntülerdeki kişilerin otomobil sahibi M.B. ile arkadaşı K.E. belirlendi. Araç sahibi M.B. isimli şahıs ifadesinde, aracı arkadaşı K.E.’nin kullandığını belirtti. K.E.’ye ‘drift yapmak ve 'sürücü belgesiz araç kullanmak'tan 9 bin 398 lira, araç sahibi M.B isimli şahsa ise ‘sürücü belgesiz araç kullandırmak'tan 2 bin 698 lira olmak üzere toplamda 12 bin 96 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, sürücü K.E. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da ağıl yangını:38 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Konya'da ağıl yangını:38 küçükbaş hayvan telef oldu
Konya’da şüpheli çanta alarmı
YEREL HABERLER Konya’da şüpheli çanta alarmı
Konya'da öldürülen belediye başkanının avukat eşi: 2 çocuğum 'baba' diye ağlıyor
YEREL HABERLER Konya'da öldürülen belediye başkanının avukat eşi: 2 ...
Selçuklu Belediyesi ulaşılabilirlikte de örnek oldu
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi ulaşılabilirlikte de örnek oldu
KTO Karatay Üniversitesi Greenmetrıc dünya sıralamasında
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi Greenmetrıc dünya ...
MHP'li başkanı şehit eden sanıkların yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER MHP'li başkanı şehit eden sanıkların yargılanmasına ...
Başkan Akkaya’dan yerel gazete ve radyolara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan yerel gazete ve radyolara ziyaret
Dr. Öğretim Üyesi Gönülalan: “Kontrollü vitamin takviyesi yapmamız gerekir”
YEREL HABERLER Dr. Öğretim Üyesi Gönülalan: “Kontrollü vitamin ...
Konya Büyükşehir'de 2021 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir'de 2021 yılının ilk meclis ...
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, eroinle yakalanıp tutuklanmadan önce bıçaklı kavgaya karışmış
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, eroinle yakalanıp ...
Tarlada anız yangını sandıkları siyahlık, kuşu sürüsüymüş
YEREL HABERLER Tarlada anız yangını sandıkları siyahlık, kuşu ...
'Suyu 50 metre çekilen Beyşehir Gölü ağlıyor'
YEREL HABERLER 'Suyu 50 metre çekilen Beyşehir Gölü ağlıyor'
Etli ekmeğe pandemide de yoğun ilgi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Etli ekmeğe pandemide de yoğun ilgi / Ek fotoğraf
Etli ekmeğe pandemide de yoğun ilgi
YEREL HABERLER Etli ekmeğe pandemide de yoğun ilgi
Konya’da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
Konya Sanayi Odası'ndan öğrencilere tablet desteği
YEREL HABERLER Konya Sanayi Odası'ndan öğrencilere tablet desteği
Medaş çağrı merkezi evinden çalışmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Medaş çağrı merkezi evinden çalışmaya devam ediyor
Konya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
Konya’da kuralları ihlal eden bin 32 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Konya’da kuralları ihlal eden bin 32 sürücüye ceza
Selçuklu Belediyesi fikir destek programına başvurular başladı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi fikir destek programına ...
Konya'da tır ile pikap çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da tır ile pikap çarpıştı: 2 yaralı
Konya’da yasa dışı avlanan 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da yasa dışı avlanan 6 kişi yakalandı
Başkan Kılca: “Tüm tedbirlerimizle kışı karşılıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Tüm tedbirlerimizle kışı karşılıyoruz”
Konya Bilim Merkezi’nde “Fosil-Taş-Mineral” sergisi
YEREL HABERLER Konya Bilim Merkezi’nde “Fosil-Taş-Mineral” sergisi