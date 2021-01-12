Konyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

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Konyaspor, yarın evinde Gaziantep FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Farouk Miya’nın takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştığı antrenman, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Oyuncular antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.

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