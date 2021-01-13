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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir OSB demiryolu yük taşımacılığına kavuşuyor

İHA

Akşehir OSB demiryolu yük taşımacılığına kavuşuyor

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde üretilen ürünlerin alıcısına hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşabilmesi için yapılan çalışmalarda sona gelindi.
Akşehir OSB’de üretilen ürünler, Gözpınarı Mahallesindeki eski istasyon binasında yapılacak bir yükleme noktası ile demiryolu taşımacılığı ile ekonomik ve hızlı bir şekilde alıcısına ulaştırılacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Gözpınarı Mahallesindeki istasyonu yerinde görmek amacıyla Akşehir’e geldi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir OSB Başkan Vekili ve Akşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çakır Buğra, OSB Müdürü Murat Balaman ile birlikte eski istasyon binasında incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Sivri daha sonra Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’ne geçti.
Akşehir’de yapılacak yükleme noktası hakkında bilgi veren Bölge Müdürü Sivri “TCDD 7. Bölge Müdürlüğü olarak, bölgemizde olan fabrikalar, OSB’lerde demiryolu yük taşımacılığını arttırmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Akşehir OSB ile ilgili de bir çalışma içindeydik. İzmir Limanı’na ve Mersin Limanı’na yıllık 200 bin tonluk bir potansiyel mevcut. Burada ayrıca ekstra bir yatırımda yapmıyoruz burada daha önceden bulunan Gözpınarı İstasyonumuz var. Bu istasyonumuz şu anda kapalı olan bir istasyon. Dolayısıyla bu istasyonda yükleme yolunu yaparak Akşehir OSB’nin hizmetine sunmak istiyoruz. Böylece yıllık 200 bin ton ki ileriki yıllarda daha da artar, yük taşımacılığını artırmış olacağız” dedi.

"İnşallah 2021 yılı yatırım programında başlanılacak"
Akşehir için güzel ve hayırlı bir işin daha arifesinde olduklarını söyleyen Başkan Akkaya, “Geçtiğimiz aylarda OSB Yönetim Kurulu Başkanımız A. Emin Makascı Bey, Başkan Vekilimiz Çakır Buğra Bey ile birlikte Devlet Demir Yolları Bölge Müdürümüzü Afyonkarahisar’da ziyaret ettik ve böyle bir talep iletmiştik. Neydi bu talebimiz? Organize sanayimizde üretilen ürünlerin büyük bir bölümü ihraç ediliyor. Nakliye maliyetini düşürmek, daha kısa sürede üretilen ürünlerin alıcısına ulaştırılması anlamında demiryolu yük taşımacılığından faydalanmaktı. Şu an için yıllık 200 bin ton ama OSB’nin yeni genişleme alanıyla akabinde yapılacak ikinci genişleme alanıyla bu kat kat artacak. Hemen OSB’nin yanı başında bulunan Gözpınarı Mahallemizdeki devlet demiryollarının eski istasyonunu yükleme indirme bölümü olarak faaliyete geçirmekti amacımız. Sayın Bölge Müdürümüzde ziyaretimiz sırasında çok verimli ve güzel bir proje olacağı konusunda bizlere destek verdi. Bunun üzerine yöremiz Milletvekili Orhan Erdem Beyin refakatiyle Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüzü ziyaret ettik. Kendilerine de bu projemizi ve talebimizi iletince sağ olsunlar ‘memnuniyetle’ dedi. Şu anda devlet demiryolları proje ekipleri projeleri hazırladılar. Yerinde de Bölge Müdürümüzle beraber incelemelerde bulunduk. İnşallah 2021 yılı yatırım programında başlanılacak. Oradaki eski gar binası yanında bu donatı alanı oluşturulmuş olacak. Akşehir OSB’de üretilen ürünlerimiz, Gözpınarı’ndaki İstasyondan Konya’da kurulan lojistik merkezine iletilecek, oradan demiryolu ağıyla limanlara ulaştırılıp yurt dışına ihracatı daha ekonomik ve kısa sürede gerçekleştirilmiş olacak. Ben şimdiden projede emeği geçen teknik ekibimize, bölge müdürümüze teşekkür ediyorum. Akşehirli sanayicilerimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

"İkinci genişleme alanı içinde çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz"
Akşehir OSB Başkan Vekili ve Akşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çakır Buğra da, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesinde Devlet Demiryolları tarafından yapılacak bu yükleme noktasının çok etkili olacağını düşündüklerini belirterek, “Organize Sanayi Bölgemizin genişleme alanının birincisi bitirmiş durumdayız. İkinci genişleme alanı içinde çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. Bölgemizin ve Akşehir’in ekonomisi için bu demiryolu yük taşımacılığının gerçekten önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Bölge Müdürümüzün buraya verdiği önem içinde kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah Akşehirimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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