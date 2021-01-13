Konya'da kaçak kazı yapan 7 defineci yakalandı

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Konya'nın Yunak ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtuşağı Mahallesi mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. Belirtilen adrese sevk edilen jandarma ekipleri, M.O., R.A., C.A.,H.A., M.A., Ü.A. ve M.O.'yu kazı yaparken suçüstü yakaladı. 7 şahıs jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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