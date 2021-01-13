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Park yüzünden tartıştığı kadının kaburgasını kıran akademisyene 6 yıl hapis istemi

DHA

Park yüzünden tartıştığı kadının kaburgasını kıran akademisyene 6 yıl hapis istemi


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, arkadaşının oturduğu sitede araç park yeri yüzünden tartıştığı Ayşe Y.'yi (36) dövüp, kaburgalarını kırdığı iddia edilen öğretim görevlisi Dr. Fevzi Altan Göksu'nun (43) yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet Savclığı mütalaasında Göksu hakkında 'nitelikli yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istedi.  
Olay, 17 Kasım 2019'da Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki sitenin otoparkında meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Fevzi Altan Göksu, bazı eşyaları almak için kendisi gibi akademisyen olan Süheyla B.'nin (41) oturduğu siteye gitti. Eşyaları aracına yükleyen Fevzi Altan Göksu, Ayşe Y.'nin otomobilini, otopark çıkışına park etmesi nedeniyle çıkamadı. Bunun üzerine Süheyla B., Ayşe Y.'nin dairesine giderek, otomobilini çekmesini istedi. Bir süre sonra otomobilinin yanına gelen Ayşe Y. ile Süheyla B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fevzi Altan Göksu, Ayşe Y.'yi tekme ve tokat atıp, dövdü. Ayşe Y., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
GÖZALTINA ALINDI
3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Ayşe Y.'ye, hayati tehlikesi bulunduğu, kaburga kemiklerinde kırıklar oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı yönünde adli muayene raporu verildi. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Fevzi Altan Göksu, 2 Aralık günü gözaltına alındı. Fevzi Altan Göksu, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliğince suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu ve suçun 'katalog' suçlardan olması göz önüne alınarak, tutuklandı. Göksu'nun Ayşe Y.'ye saldırdığı anlar ise sitenin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
YARGILANMASINA BAŞLANDI
Yürütülen soruşturma sonunda Fevzi Altan Göksü hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianame Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.  
'KÜFÜR EDİNCE HİDDETLENDİM'
Fevzi Altan Göksu, geçen mart ayında yapılan ilk duruşmasındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyip, ''Olay günü eşim ve çocuğumla birlikte arkadaşım Süheyla'nın evine mobilya almaya gitmiştim. Arabayı bahçenin içine bıraktım. Eşyaları yükleyip çıkacağımız sırada bahçe kapısının önüne bir arabanın park ettiğini gördük. Süheyla araç sahibinin oturduğu dairenin ziline bastı. Hemen geleceğini söyledi ancak 15-20 dakika sonra aşağıya geldi. Ayşe Y. aşağıya geldiğinde aralarında bir tartışma oldu. Ayşe Y. Süheyla'ya bağırmaya başladı. Ben ilk etapta uzaktaydım. Ayşe bağırmaya devam edince ortamı sakinleştirmek ve ayırmak için olaya müdahalede bulundum. Herkes araçlarına doğru yönelirken Ayşe Y. Süheyla'ya yönelik küfür etti. Ayşe Y.'ye dönerek ne dediğini sordum. Bu sefer de bana yönelik küfür etti. Ben bu laf üzerine hiddetlendim. Ayşe Y.'nin aracına doğru koştum. Sağ kapısını açtım. Sen kime küfür ediyorsun dedim. Sana ve yanındakileri diyorum diye karşılık verdi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Çünkü çok sinirlenmiştim. Bir ara yere düştüğümü hatırlıyorum. Sonra toparlanıp 15-20 metre Ayşe Y.'nin peşinden koştuğumu hatırlıyorum. Ayşe önüne bakmadan koşuyordu. Yerde çakıl taşlı olduğu için ayağı takıldı ve park halindeki arabanın aynasına çarpıp yere düştü. Ayşe yere düşünce ben korktum ve geri çekildim. Sonra yanımıza insanlar geldi. Ben sitenin bahçesine doğru yürürken Ayşe bana tehditler yağdırıyordu.''
`GÖZÜ DÖNMÜŞ GİBİYDİ´
Fevzi Altan Göksu'dan şikayetçi olduğunu belirten mağdur Ayşe Y. ise, "Ben daha önceki ifademi hastanede bilincim kapalı bir şekilde vermiştim. Sanığın anlattıkları doğru değil. Olay günü markette 5 yaşındaki kızım altını ıslatmıştı. O gün anneme gidecektik. Kızımın altını değiştirmek için aracımı sitenin bahçesini yarı kapatacak şekilde çekip eve çıkmıştık. Kızımın üzerini değiştirirken zile basıldı. Ben de 'geliyorum' dedim. Çocuğum küçük olunca yalnız bırakıp hemen inemedim. Süheyla ikinci kez zile bastı. 'Bu araba buradan çekilecek' dedi. Aşağıya indiğimde aşağısı kalabalıktı. Süheyla önüme geçip, 'Sen bizi burada bekletmeye ne hakkın var' dedi. Biraz tartıştık. Aracıma geçip, sürücü koltuğuna oturunca sağ kapı açıldı ve sanık bana birkaç kez peş peşe vurdu. Başıma doğru yumruk attı. Neye uğradığımı şaşırdım. Ben de arabadan inip kaçmaya başladım. Sanık bana uçan tekmeyle vurdu. Gözü dönmüş gibiydi. Orada yığılıp kaldım. Arkasını dönüp gitti. Kaburga kemiklerim kırıldı. Şikayetçiyim'´ dedi. 
TAHLİYE EDİLDİ
Tanıkların da dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı, Fevzi Altan Göksu'nun tutuklu kaldığı süre göz önüne alınması, dosya kapsamında delillerin büyük ölçüde toplanmış olması nedeniyle Göksu'nun yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de Göksu'nun tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.  
6 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ 
Tutuksuz yargılanan Fevzi Altan Göksu, dün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Ayşe Y. ve taraf avukatları da katıldı.
Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, Ayşe Y.'nin  aracını, oturduğu sitenin otoparkının girişine, diğer araçların çıkamayacağı şekilde park etmesi nedeniyle, Fevzi Altan Göksu'nun arkadaşı Süheyla B. ile tartıştığı, tartışmaya Göksü'nün da katıldığını belirtti. Göksu'nun tartışma sırasında Ayşe Y.'ye tekme ve yumrukla saldırıp hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı belirlendiğini söyledi. Ardından Göksu hakkında 'nitelikli yaralama' suçundan 6 yılı kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-01-13 12:15:00

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