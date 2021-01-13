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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: "Konya su tasarrufunda da öncü olacak"

İHA

Başkan Altay: "Konya su tasarrufunda da öncü olacak"

Konya merkez ve 28 ilçe merkezinde kayıp kaçakları en aza indirerek 2020 yılında 13 milyon metreküp suyun boşa akmasını engellediklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mor Şebeke Sistemi ile Atık Su Arıtma Tesisleri’nde 72 bin 772 metreküp arıtılmış su üreterek talepte bulunanlara ulaştırdıklarını söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kurak bir dönem geçiren Konya’da suyun tasarruflu kullanılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşlarda su tasarruf bilincini artırmak için KOSKİ bünyesinde çalışma yürüttüklerini ve önemli sonuçlar aldıklarını söyledi. Başkan Altay, “2.3 milyon nüfusun yaşadığı 31 ilçemizde 36 milyon metre uzunluğundaki 6 farklı su şebekesini ve 3 binden fazla üst yapı tesisini sorunsuz bir şekilde kontrol ediyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası’nı en başarılı biçimde uygulamaya çalışıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlıklı, temiz, ulaşılabilir ve uzun ömürlü su ihtiyacını karşılamak için yoğun bir mesai harcıyoruz” dedi.

"13 milyon metreküp suyun boşa akmasını engelledik"
Su şebekelerindeki kayıpkaçakları önlemek amacıyla son teknoloji ürünler kullandıklarını ifade eden Başkan Altay, “KOSKİ Genel Müdürlüğümüz yoğun emek sarf ederek; kuyulardan, barajlardan iletim hatları ile arıtma tesisine; depopompa sistemleriyle şebekeye verilen suyun kaynağından son kullanıcıya kadar güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Konya merkez ve 28 ilçe merkezinde kayıp kaçakları en aza indirerek 2020 yılında 13 milyon metreküp suyun boşa akmasını engelledik. Bu sayede su israfını önlemiş olduk. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Suyun ihtiyaçtan fazla kullanılmasının önüne geçiyoruz"
Başkan Altay; evsel, endüstriyel ve tarımsal amaçlı sarf edilen suları tekrar kullanıma kazandırdıklarını söyleyerek, “Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, Mor Şebeke Sistemi ile 2020 yılında 72 bin 772 metreküp arıtılmış su üreterek talepte bulunan hemşehrilerimize ulaştırdı. Öte yandan, abonelik işlemleri için KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne gelen hemşehrilerimize tasarruflu su aparatı olarak da bilinen perlatörlerden dağıtarak, yaklaşık yüzde 90 oranında su kaybını önledik. Bu aparatları da olarak verdik. Kademeli tarife uygulamasına geçiş yaparak suyun ihtiyaçtan fazla kullanılmasının da önüne geçmiş olduk" şeklinde konuştu.

Kültürel yayınlarla su tasarrufu çağrısı
Su tasarruf bilincinin arttırılması için sosyal, sanatsal ve kültürel çalışmalar da yaptıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Başta çocuklar olmak üzere; tüm hemşehrilerimizi su tasarrufuna yönlendirerek Gökbayrak Projesi’yle suyun önemini aktardık. Üç ayda bir yayınlanan Çocuksu Dergisi, su tasarrufunu konu alan tiyatro oyunları, uzun ve kısa metrajlı filmler, kitaplar, çocuksu.org.tr sitesi, broşür, afiş, bilboard, radyo, televizyon spotları ve sosyal medya postları ile susuzluğun yalnız bugünün değil, geleceğimizin sorunu olduğu anlatıyoruz. Çocuklar tarafından beğeniyle takip edilen ‘Emiray’ çizgi dizinde de su tasarrufunun önemi dikkat çektik. İnşallah hemşehrilerimizle birlikte Konyamızı su tasarrufunda da öncü şehir yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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