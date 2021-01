Meram Belediyesinden Kızılay’a destek

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, ilçe genelinde yürüttüğü yardımları daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmesi adına Kızılay Meram’a tahsis ettiği merkezin protokolü Başkan Kavuş ve Türkiye Kızılay Derneği Meram Şube Başkanı Mustafa Aydın tarafından imzalandı.

“Başkan kavuş’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Protokol öncesinde yaptığı açıklamada Meram Kızılay Şubesinin, 1860 yılında kurulmuş Hilali Ahmer’in iki yıllık bir üyesi olduğunu hatırlatan Kızılay Derneği Meram Şube Başkanı Mustafa Aydın “Kızılay Meram iki yıl önce kuruldu. Mustafa Kavuş başkanımızla birlikte bugün attığımız imza bizim kurumsallaşmamız adına önemli bir adımdı. Bizim proje ekibimize duyduğu güvenden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, Meram Belediyesi ile birlikte her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağımıza tüm Meramlı paydaşlarımız emin olabilirler. Bu sebeple de Başkan Kavuş ve ekibine hem kendi adımıza hem de ihtiyaç sahipleri adına şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.



“Tek bir yürekle tek bir kurummuş gibi ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz”

Protokol ile Kızılay Meram’ın faaliyetlerini yürüteceği merkezin tahsisinin ve masraflarının Meram Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kızılay Meram ile birlikte kurulduğu günden bu yana pek çok yardım ve hayır işine birlikte koşturduklarını hatırlattı. Bu yardımlara bazen kendilerinin bazen de Kızılay’ın öncülük ettiklerini ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Her iki şekilde de beraberce tek bir yürekle ve tek bir kurummuş gibi ihtiyaç sahiplerinin ve desteklenmesi gereken ailelerin yanında olduk. Özellikle pandemi sürecinde ve Ramazan ayında başlayan yemek, aşevi ve gıda yardımları başta olmak üzere her türlü yardım şekliyle birlikteydik, bundan sonra da bu birliktelik devam edecek. Dünyaya örnek olmuş Türkiye’nin güzide kurumlarından biri olan Kızılay ile birlikte ihtiyaç sahipleri için koşturmaya devam edeceğiz. Bu protokol bu birlikteliği taçlandırmış oldu. Her iki kurumumuza da Meramımıza da hayırlı mübarek olsun.”

