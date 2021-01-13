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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu

DHA

Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu


Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCIMuhammed SIDALMehmet YILMAZ/KONYA, (DHA)KONYA´da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan fırtına, yerini kent merkezinde yağmura, yüksek kesimlerde ise kar yağışına bıraktı. Kuraklığın yaşandığı Konya Ovası da, yaklaşık 7 ay sonra yağışa kavuştu.  
Konya ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen fırtına, öğle saatlerinden itibaren yerini yağışa bıraktı. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, Seydişehir, Derbent, Ilgın, Kadınhanı ve Kulu ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Konya Ovası da yaklaşık 7 ay sonra yağışa kavuştu. Uzun zamandır yağış almayan kent merkezinde yaşayanlar da, öğleden sonra bastıran yağmur yağışını sevinçle karşıladı. DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-01-13 14:39:36

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