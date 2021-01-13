Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu

Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCIMuhammed SIDALMehmet YILMAZ/KONYA, (DHA)KONYA´da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan fırtına, yerini kent merkezinde yağmura, yüksek kesimlerde ise kar yağışına bıraktı. Kuraklığın yaşandığı Konya Ovası da, yaklaşık 7 ay sonra yağışa kavuştu.
Konya ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen fırtına, öğle saatlerinden itibaren yerini yağışa bıraktı. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, Seydişehir, Derbent, Ilgın, Kadınhanı ve Kulu ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Konya Ovası da yaklaşık 7 ay sonra yağışa kavuştu. Uzun zamandır yağış almayan kent merkezinde yaşayanlar da, öğleden sonra bastıran yağmur yağışını sevinçle karşıladı. DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-01-13 14:39:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.