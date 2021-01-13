Konya’da kar yağışı sevinci

Konya’da etkili olan fırtınanın ardından yağmur ve bazı bölgelerde kar yağışı başladı.

Konya’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan fırtına etkili oldu. Bazı ilçelerde fırtına sebebiyle çatı uçtu, tabelalar düştü, zaman zaman elektrik kesintileri meydana geldi. Fırtına Kadınhanı ilçesinde de etkili oldu. Fırtına öğle saatlerinde yerini yağışa bıraktı. Yağmur yağışı ile bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kadınhanı ilçesinde kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Araçların üzerinde kar birikmeye başlarken, kar yağışının sevincini yaşadıklarını belirten vatandaşlar, “Rabbimize şükürler olsun, bereketli olsun inşallah” diye konuştu.

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