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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 2-1

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 2-1


İsmail AKKAYA / KONYA (DHA)STAT: Medaş Konya Büyükşehir 
HAKEMLER: Sut Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray Skubic, Ahmek Çalık (Dk. 74 Oğuz Kağan), Anicic, Ali (Dk. 60 Jevtovic), Musa (Dk. 72 Milosevic), İsmail, Ömer Ali Şahiner (Dk. 60 Abdülkerim), Bytyqi, Eduok (Dk. 60 Cikalleshi) , Daci
GAZİANTEP FK: Çağlar - Djilobodji (Dk. 80 Vetrih), Tosca, Kubilay, Olkowski, Ribeiro (Dk. 46 Muhammet), Güray (Dk. 58 Kenan), Enver (Dk. 69 Oğuz Ceylan) Morais, Furkan (Dk. 46 Maxim), Mirallas
GOLLER: Dk. 11 Anicic, Dk. 39 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 90+4 Muhammet (Gaziantep FK) 
SARI KARTLAR: Ali, Musa, Oğuz Kağan, Eray (İttifak Holding Konyaspor) Djilobodji, Morais (Gaziantep FK)Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
11'inci dakikada Bytyqi'nin köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Daci'nin kafa pasında Anicic plase vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
39'uncu dakikada sol kanatta rakibinden kaptığı topla ceza sahasına kadar giren Ömer Ali Şahiner, topu ağlara gönderdi: 2-0.
44'üncü dakida Güray'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Eray topu çeldi.
45'inci dakikada Skubic'in ortasında ceza sahasında Musa'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 
68'inci dakikada ceza sahasında Daci'nin şutu kaleci Çağlar'dan döndü. Topu önünde bulan Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışından Musa'nın şutu üstten auta çıktı.
90+4'üncü dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında karambolde Kubilay'ın kafa pasında Muhammed röveşata vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2021-01-13 17:58:06

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