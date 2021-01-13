İsmail Kartal: “Sisteme bağlı kalarak disiplinli oyunumuzla kazanmasını bildik”

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Türkiye Kupası'nda 21 kazandıkları Gaziantep maçı sonrası, “Pozisyonlara girebilen, rakibe çok fazla pozisyon vermemeye çalışan bir Konyaspor var. Sisteme bağlı kalarak disiplinli oyunla kazanmasını bildik” dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Gaziantep FK’yı 21 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Maça çok iyi hazırlandıklarını anlatan İsmail Kartal, “Pandemi dolayısıyla bütün kulüpler hastalık ve sakatlıklardan dolayı çok zor günler geçiriyor. Buna rağmen altyapıdaki oyuncularımızı kadromuza dahil ederek onların gelişimine katkı sağlamak, hem Konyasporumuza hem de Türk futboluna buradan birkaç oyuncu çıkartabilmek için ben ve arkadaşlarım yaklaşık 4 aydır ekstra gayret sarf ediyoruz. Bugün de genç oyuncularımıza şans verdik” dedi.



“Eksiklerimiz illaki var”

Bir sistemleri olduğunu aktaran Kartal, “4 aydır buradayım. Futbolu kazanma üzerine bir kurgusu olan, asla kaybetmeye tahammülü olmayan bir oyun felsefemiz var. Bunu, şu ana kadar oyuncularım ellerinden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyor. Eksiklerimiz illaki var ama hemen olacak şeyler değil bunlar. Bugün de baktığınız zaman sistem işliyor. Pozisyonlara girebilen rakibe çok fazla pozisyon vermemeye çalışan bir Konyaspor var. Bu oyun yeter mi? Şimdilik yeter gibi gözükse de orta ve uzun vadede daha büyük hedeflerimiz doğrultusunda adım adım daha güçlü oyuncularımızla çok daha iyi bir Konyaspor olması için çalışıyorum. Hedefimiz bu. Bugün de sisteme bağlı kalarak disiplinli oyunumuzla kazanmasını bildik. İyi mücadele ettik. Daha farklı da kazanabilirdik. Sonuçta kazandığımız için ve çeyrek finale kaldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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