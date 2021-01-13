Konya’da jandarmadan tarihi eser operasyonu

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde tarihi eser niteliğinde objeleri satmak isteyen bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’de ikamet eden O.Z’nin elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için Hüyük ilçesine gideceği duyumunu alan jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, O.Z’nin kullandığı 42 AFJ 079 plakalı aracı BeyşehirHüyük karayolu üzerinde durdurdu. Araç içerisinde ve şahıs üzerinde yapılan aramada 33 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, tahkikat başlatıldı.

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