Kulu'da 13 bin liralık inşaat kalıpları çalındı

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatta kullanılmak üzere yeni alınan ve piyasa değeri 13 bin lira olan beton kalıpları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle Yorgancı Sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Demirbaş'a ait inşaatta kullanılmak üzere yeni alınan 13 bin lira değerindeki beton kalıpları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalını. Sabah inşaata geldiğinde yeni aldığı kalıpları yerinde göremeyen Üzeyir Demirbaş, polise ihbarda bulundu. Polisin inşaatta yaptığı incelemelerin ardından hırsızlık olayına karışan kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.