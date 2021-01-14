Konya'da sağlıkçılar, 230 uygulama odasında aşı olmaya başladı



Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, sağlık çalışanları için Covid-19 aşılama çalışmalarına, hastanelerdeki 230 'Aşı Uygulama Odası'nda başlandı.

Covid-19 aşılarının uygulanmasına, tüm Türkiye´de olduğu gibi Konya´da da kamu hastanelerinde oluşturulan 230 'Aşı Uygulama Odası'nda başlandı. Sağlık çalışanları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ya da 'Alo 182'den randevu alıp, karekodları okutularak, aşı oldu. Aşı uygulanan sağlık çalışanları, hiçbir acı hissetmediklerini ve salgının da bir an önce bitmesini istediklerini dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2021-01-14 10:54:25



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