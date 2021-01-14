Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya’ya geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplu temel atma töreni için yarın Konya’ya geliyor.

Bakan Kurum, “Tarihe vefa, geçmişe saygı” sloganıyla Mevlana Meydanı’nın ihyası projesi kapsamında yarın Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek temel atma töreninde Yeni Mevlana Çarşısı ile Yeni Altın Çarşı dönüşüm projelerini başlatacak. Bunun yanı sıra Bakan Kurum, eski stadyumun bulunduğu 82 bin metrekarelik alana inşa edilecek Millet Bahçesi'nin de temelini atacak. Kurum, Alaaddin Bulvarı Cephe Sağlıklaştırma Projesi’nin 1. etabının açılışını gerçekleştirecek ve 2. etabının da çalışmalarını başlatacak.

Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer’in adının verildiği caminin açılış törenine de katılacak olan Bakan Kurum, cuma namazını burada kılacak. Daha sonra Kurum, Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Konya Projeleri Toplantısı'na katılacak, yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ve şehir yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunacak. Kentte yapımı devam eden projeleri de yerinde inceleyecek olan Bakan Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

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