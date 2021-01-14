Hadim'de kar yağışı etkili oluyor

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Konya'nın Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürünürken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ve belediye ekipleri ilçede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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