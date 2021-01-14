Kayınpederini ve bacanağını, hakkında şikayetçi oldukları için öldürmüş



Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, bacanağı Mustafa Arslan (36) ile kayınpederi Bekir Dağdeviren´i (68) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak, öldüren Şenol Yasak (39), adliyeye sevk edildi. Olaydan önce kırmızı reçeteli ilaçlardan kullandığı belirlenen Yasak´ın, emniyetteki ifadesinde, "2 gün önce eşimin ailesiyle tartıştık. Hakkımda şikayetçi olduklarını öğrenince onları öldürmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki mobilyacıda meydana geldi. 16 yıllık evli Halime Yasak, 4 ay önce şiddetli geçimsizlik ve iddiaya göre eşi Şenol Yasak'ın uyuşturucu kullanması nedeniyle çıkan tartışmanın ardından 2 çocuğunu da alıp, Muğla'daki akrabalarının yanına gitti. Eşinin yanına 2 ay önce giderek, barışmak isteyen Şenol Yasak, olumsuz yanıt alınca 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Konya´ya döndü. Şenol Yasak, 2 gün önce de kayınpederi Bekir Dağdeviren ve kayınbiraderi Enes Dağdeviren'in yanına gidip, halen eşinin yanında kalmaya devam eden 9 yaşındaki diğer oğlunu da Konya'ya getirmek istediğini söyledi. Yasak olumsuz yanıt alınca aralarında tartışma çıktı. Tartışıma sonrası ikilinin yanından ayrılan Yasak, dün montunun içine sakladığı pompalı tüfekle minibüse binerek, bacanağı mobilya ustası Mustafa Arslan'ın iş yerine gitti. Yasak, içeri girer girmez tüfekle Arslan´a ateş ederek öldürdü. Daha sonra iş yerine ait kamyoneti alan Yasak, bu kez de Fatih Mahallesi'ndeki Karatay Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in yanına gitti. Yasak, kayınpederi Dağdeviren'e de pompalı tüfekle ateş açıp, karnından ağır yaraladı. Bu sırada ikinci kez tüfeği ateşlemek isteyen Şenol Yasak'a, kayınbiraderi Enes Dağdeviren ve çevredekiler engel oldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Dağdeviren de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şenol Yasak ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDUKLARINI ÖĞRENİNCE ÖLDÜRMEYE KARAR VERMİŞ

Olaydan önce uyuşturucu tedavisinde kullanılan kırmızı reçeteli ilaçlardan aldığı öğrenilen Şenol Yasak´ın, emniyetteki ifadesinde, "Eşimle barışmak istedim ama barışamadım. 2 oğlumuz var. Oğullarımdan birini daha önce yanıma getirdim. Diğerini de getirmek için uğraşıyordum. Ben uzun zamandır uyuşturucu tedavisi görüyorum. Eşimin ailesine gittim ama beni sürekli kovdular. 2 gün önce de baldızlarım, bacanağım ve kayınvalidemle tartıştık. Olay sabahı da benden şikayetçi olduklarını öğrendim. Bunu öğrenince çok sinirlendim. Onları öldürmeye karar verdim. Bir yerden tüfek buldum. Tüfeği montumun içine saklayıp, minibüse binip gittim, öldürdüm" dediği öğrenildi.

Şenol Yasak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2021-01-14 15:35:24



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